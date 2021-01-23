"Сити" отделался испугом в матче с "Челтенхэмом"
"Манчестер Сити" смог только в самой концовке матча отыграться против "Челтенхэма" из четвертого дивизиона и, одержав победу 1:3, выйти в 5-й раунд Кубка Англии.
В первом тайме "горожане" в два раза больше владели мячом, но сильно напрягаться явно не хотели. Против таких небыстрых атак "Челтенхэм" оказался вполне готов.
После перерыва представитель Лиги Два не только не выключился из игры, а на 59-й минуте даже открыл счет. Вброс аута, скидка, и Алфи Мэй с близкого расстояния расстреливает ворота — 1:0.
"Сити" был шокирован таким развитием событий, но постепенно пришел в себя и принялся отчаянно давить.
В конце концов "Челтенхэм" дрогнул. На 81-й минуте вышедший на замену Жоау Канселу навесил с правого фланга к дальней штанге, где Фил Фоден в касание ногой переправил мяч в ворота — 1:1.
Прошло еще три минуты, и Фернандиньо похожим образом выполнил заброс в штрафную, где Габриэль Жезус свободно принял мяч и вторым касанием поразил ворота — 1:2.
Уже на исходе компенсированного времени Ферран Торрес поставил точку в матче, пробив в касание после паса Илкая Гюндогана от лицевой линии — 1:3.
"Сити" ожидаемо победил, но был на волоске от того, чтобы преподнести сенсацию. "Челтенхэм" был предельно мотивирован, но выстоять весь матч целиком против такого классного соперника не смог.
"Челтенхэм" — "Манчестер Сити" — 1:3 (0:0)
Голы: Мэй 59 — Фоден 81, Жезус 84, Торрес 90.
"Манчестер Сити": Стеффен, Гарсия, Хэрвуд-Беллис (Диаш 68), Лапорт, Менди (Канселу 77), Фернандиньо, Дойл (Гюдоган 68), Махрез, Торрес, Фоден, Жезус.
23.01.2021 22:30
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разве во время гола Уоткинс не был в офсайде? даже более миллиметровые заступы брали в расчёт. или тут решено топить Брюса и Эшли? я - за, если что)
ну и За Олли рад, классный форвард
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Если Путина уберут русские
Чечены тоже Кадырова уберут железно
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КОРОЛИ!!!
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пздц Путину
пздц Агутину
пздц Машке
пздц Сашке
пздц Рашке
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Арбитры также взятки берут
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Нигга на комментаторе на Вилла-Нькасл)
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пздц Рашке!
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СКОТЫЫЫ!
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выручайте, камрады!
нужна трансляция АВ-Ньюкасл)
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КОРОЛИ!!! Понимаю, здешние макконахи надеялись, молились и шаманили, мечтали хоть как-то съязвить здесь в комментариях. Леол.)) Всем хороших выходных!
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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Почти как Путин сегодня.
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