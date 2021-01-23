"Сити" отделался испугом в матче с "Челтенхэмом"

Фил Фоден "Манчестер Сити" смог только в самой концовке матча отыграться против "Челтенхэма" из четвертого дивизиона и, одержав победу 1:3, выйти в 5-й раунд Кубка Англии.

В первом тайме "горожане" в два раза больше владели мячом, но сильно напрягаться явно не хотели. Против таких небыстрых атак "Челтенхэм" оказался вполне готов.

После перерыва представитель Лиги Два не только не выключился из игры, а на 59-й минуте даже открыл счет. Вброс аута, скидка, и Алфи Мэй с близкого расстояния расстреливает ворота — 1:0.

"Сити" был шокирован таким развитием событий, но постепенно пришел в себя и принялся отчаянно давить.

В конце концов "Челтенхэм" дрогнул. На 81-й минуте вышедший на замену Жоау Канселу навесил с правого фланга к дальней штанге, где Фил Фоден в касание ногой переправил мяч в ворота — 1:1.

Прошло еще три минуты, и Фернандиньо похожим образом выполнил заброс в штрафную, где Габриэль Жезус свободно принял мяч и вторым касанием поразил ворота — 1:2.

Уже на исходе компенсированного времени Ферран Торрес поставил точку в матче, пробив в касание после паса Илкая Гюндогана от лицевой линии — 1:3.

"Сити" ожидаемо победил, но был на волоске от того, чтобы преподнести сенсацию. "Челтенхэм" был предельно мотивирован, но выстоять весь матч целиком против такого классного соперника не смог.

"Челтенхэм" — "Манчестер Сити" — 1:3 (0:0)

Голы: Мэй 59 — Фоден 81, Жезус 84, Торрес 90.

"Манчестер Сити": Стеффен, Гарсия, Хэрвуд-Беллис (Диаш 68), Лапорт, Менди (Канселу 77), Фернандиньо, Дойл (Гюдоган 68), Махрез, Торрес, Фоден, Жезус.


Метки Кубок Англии, Манчестер Сити, обзор матча, Челтенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2021 22:30

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Последние комментарии:




  1. wolfsmensch 23.01.2021 23:19 # wolfsmensch
    разве во время гола Уоткинс не был в офсайде? даже более миллиметровые заступы брали в расчёт. или тут решено топить Брюса и Эшли? я - за, если что)
    ну и За Олли рад, классный форвард

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  2. v-0987654321 23.01.2021 23:18 # v-0987654321
    Если Путина уберут русские
    Чечены тоже Кадырова уберут железно

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  3. mancityman 23.01.2021 23:17 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  4. v-0987654321 23.01.2021 23:13 # v-0987654321
    пздц Путину
    пздц Агутину
    пздц Машке
    пздц Сашке
    пздц Рашке

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  5. edgarkuznetsov 23.01.2021 23:12 # edgarkuznetsov
    Арбитры также взятки берут

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  6. sausage 23.01.2021 22:58 # sausage
    Нигга на комментаторе на Вилла-Нькасл)

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  7. v-0987654321 23.01.2021 22:56 # v-0987654321
    пздц Рашке!

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  8. v-0987654321 23.01.2021 22:55 # v-0987654321
    СКОТЫЫЫ!

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  9. wolfsmensch 23.01.2021 22:40 # wolfsmensch
    выручайте, камрады!
    нужна трансляция АВ-Ньюкасл)

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  10. mc-od 23.01.2021 22:40 # mc-od
    КОРОЛИ!!! Понимаю, здешние макконахи надеялись, молились и шаманили, мечтали хоть как-то съязвить здесь в комментариях. Леол.)) Всем хороших выходных!

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  11. liverpo0ol 23.01.2021 22:37 # liverpo0ol
    КОРОЛИ!!!

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  12. griezmann 23.01.2021 22:37 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  13. rentv 23.01.2021 22:33 # rentv
    Почти как Путин сегодня.

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