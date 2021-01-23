Артета объяснил отсутствие Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг Наставник "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг пропустил матч Кубка Англии против "Саутгемптона".

За считанные часы до субботнего матча на "Сент-Мэри", проигранного "канонирами" со счетом 1:0, Обамеянг был вычеркнут из числа игроков, на которых мог рассчитывать Артета.

Это случилось не из-за травмы — у Пьер-Эмерика возникло дело личного характера, суть которого Микель раскрывать не стал.

"Я не знаю, когда он снова будет доступен. Ему нужно на кое-что отвлечься, и мы посмотрим, как будет развиваться ситуация".

"Мы должны поддержать его, и он получит время, которое ему необходимо, потому что в данный момент это приоритет", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. unclearness 23.01.2021 22:23 # unclearness
    Говорят что он с женой разводится..
    Может по етому так днил пол сезона...

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  2. kanoniru-poker 23.01.2021 22:18 # kanoniru-poker
    Получил второго Озила

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