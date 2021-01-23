Артета объяснил отсутствие Обамеянга

Наставник "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг пропустил матч Кубка Англии против "Саутгемптона".

За считанные часы до субботнего матча на "Сент-Мэри", проигранного "канонирами" со счетом 1:0, Обамеянг был вычеркнут из числа игроков, на которых мог рассчитывать Артета.



Это случилось не из-за травмы — у Пьер-Эмерика возникло дело личного характера, суть которого Микель раскрывать не стал.



"Я не знаю, когда он снова будет доступен. Ему нужно на кое-что отвлечься, и мы посмотрим, как будет развиваться ситуация".



"Мы должны поддержать его, и он получит время, которое ему необходимо, потому что в данный момент это приоритет", — цитирует Артету Sky Sports.