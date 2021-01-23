Артета: "Очень скоро Пепе и Виллиан выйдут на свой уровень"
После вылета из Кубка Англии главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил поддержку своим вингерам Пепе и Виллиану.
Из-за своей плохой формы Пепе и Виллиан перестали попадать в стартовый состав "канониров", проигрывая конкуренцию молодежи. Первый вот уже полтора года привыкает к английскому футболу, второй никак не начнет показывать игру, как в своем предыдущем клубе "Челси".
Пепе и Виллиан получили шанс исправиться в матче 4-го раунда Кубка Англии против "Саутгемптона" в субботу, но не смогли предотвратить поражение "Арсенала" со счетом 1:0.
Тем не менее, Артета гонит подальше мысли о том, что его клуб мог совершить две больших трансферных провала. Микель доволен самоотдачей ивуарийца и бразильца и надеется, что ситуация изменится.
"Они стараются изо всех сил. Вы могли видеть, что они старались. Получалось это или нет, это уже другой вопрос, но стремление и воля были при них".
"Я хочу мыслить в позитивной манере и думаю, очень скоро они выйдут на свой уровень", — цитирует Артету Daily Mirror.
23.01.2021 21:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
К концу контракта выйдут чтобы переподписать их на более жирных условиях
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий