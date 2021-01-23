Артета: "Очень скоро Пепе и Виллиан выйдут на свой уровень"

После вылета из Кубка Англии главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил поддержку своим вингерам Пепе и Виллиану.

Из-за своей плохой формы Пепе и Виллиан перестали попадать в стартовый состав "канониров", проигрывая конкуренцию молодежи. Первый вот уже полтора года привыкает к английскому футболу, второй никак не начнет показывать игру, как в своем предыдущем клубе "Челси".



Пепе и Виллиан получили шанс исправиться в матче 4-го раунда Кубка Англии против "Саутгемптона" в субботу, но не смогли предотвратить поражение "Арсенала" со счетом 1:0.



Тем не менее, Артета гонит подальше мысли о том, что его клуб мог совершить две больших трансферных провала. Микель доволен самоотдачей ивуарийца и бразильца и надеется, что ситуация изменится.



"Они стараются изо всех сил. Вы могли видеть, что они старались. Получалось это или нет, это уже другой вопрос, но стремление и воля были при них".



"Я хочу мыслить в позитивной манере и думаю, очень скоро они выйдут на свой уровень", — цитирует Артету Daily Mirror.