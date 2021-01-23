4-й раунд Кубка Англии. Матчи субботы

4-й раунд Кубка Англии с успехом преодолели представляющие Премьер-Лигу "Брайтон", "Шеффилд Юнайтед" и "Вест Хэм".

Все три представителя высшего дивизиона разобрались с соперниками из Лиги Один, отпраздновав по домашней победе. "Брайтон" превзошел "Блэкпул", "Шеффилд Юнайтед" обыграл "Плимут", а "Вест Хэм" сокрушил "Донкастер".



Таким образом, потери Премьер-Лиги в субботу пока ограничиваются "Арсеналом", который был бит "Саутгемптоном".



"Брайтон" — "Блэкпул" — 2:1 (1:1)



Голы: Биссума 27, Альсате 58 — Мэдин 45.



"Шеффилд Юнайтед" — "Плимут" — 2:1 (1:0)



Голы: Бэшэм 39, Шарп 47 — Камара 75.



"Вест Хэм" — "Донкастер" — 4:0 (2:0)



Голы: Форнальс 2, Ярмоленко 32, Батлер 53 (авт), Афолаян 78.



"Барнсли" — "Норвич" — 1:0 (0:0)



Гол: Стайлс 56.



"Миллуолл" — "Бристоль Сити" — 0:3 (0:1)



Голы: Дьеду 32 (пен), Уэллс 58, Семенье 72.



"Суонси" — "Ноттингем Форест" — 5:1 (2:0)



Голы: Каллен 7, 67, Граймс 29, 61 (пен), Купер 84 — Нокар 56.