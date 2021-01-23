Лэмпард: "Я боец"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не боится трудностей и готов решать возникшие перед ним проблемы.
Проиграв пять из восьми последних матчей Премьер-Лиги, Лэмпард оказался на грани увольнения. По крайней мере, об этом твердит пресса, наперебой перечисляя возможных сменщиков Фрэнка.
Однако Лэмпард "абсолютно уверен", что ему по силам наладить игру и результаты команды.
"В первую очередь я боец, и именно так я построил свою карьеру как игрок. Когда я закончил играть, то легко мог бы перейти на работу в медиа или насовсем покинуть футбол, но мне нужно было вернуться".
"Я вернулся в футбол с желанием достичь успеха, и я не испытываю иллюзий по этому поводу. Я знал, что у меня будут тяжелые времена, и я столкнусь с вещами, которые ты не можешь контролировать, как контролировал, будучи игроком".
"Я люблю эту профессию и люблю тот факт, что ты можешь преодолевать трудности, сражаясь. Сейчас я имею ввиду не только себя, но и игроков, потому что в данный момент у нас не идет игра".
"Когда тебе удается преодолеть трудности, это лучшее ощущение в футболе. Лучшее, что только может быть. Это позволило бы этой талантливой команде окрепнуть".
"Мы талантливы и молоды. Если вы посмотрите на становившиеся чемпионами команды, то увидите, что они больше полагались на опытных игроков, чем это делаем мы".
"Сражаться — это важное слово в футболе. Я не думаю, что победа в матче зависит от того, выберешь ты 4-2-3-1 или 4-3-3. Победа зависит от страсти, желания и сплоченности команды".
"Нам нужно исправить некоторые вещи, но я абсолютно уверен", — цитирует Лэмпарда The Independent.
23.01.2021 19:00
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Последние комментарии:
сульшер так не ерзал когда внизу болтались и все газеты трубили что пора бы ему отчалить, а этот вон как
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прям как лукашенкин, когтями вцепился в кресло
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Лучший из лучших!!!
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молодец. оставайся подольше.
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Это правда
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Залупец
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