Лэмпард: "Я боец"

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не боится трудностей и готов решать возникшие перед ним проблемы.

Проиграв пять из восьми последних матчей Премьер-Лиги, Лэмпард оказался на грани увольнения. По крайней мере, об этом твердит пресса, наперебой перечисляя возможных сменщиков Фрэнка.

Однако Лэмпард "абсолютно уверен", что ему по силам наладить игру и результаты команды.

"В первую очередь я боец, и именно так я построил свою карьеру как игрок. Когда я закончил играть, то легко мог бы перейти на работу в медиа или насовсем покинуть футбол, но мне нужно было вернуться".

"Я вернулся в футбол с желанием достичь успеха, и я не испытываю иллюзий по этому поводу. Я знал, что у меня будут тяжелые времена, и я столкнусь с вещами, которые ты не можешь контролировать, как контролировал, будучи игроком".

"Я люблю эту профессию и люблю тот факт, что ты можешь преодолевать трудности, сражаясь. Сейчас я имею ввиду не только себя, но и игроков, потому что в данный момент у нас не идет игра".

"Когда тебе удается преодолеть трудности, это лучшее ощущение в футболе. Лучшее, что только может быть. Это позволило бы этой талантливой команде окрепнуть".

"Мы талантливы и молоды. Если вы посмотрите на становившиеся чемпионами команды, то увидите, что они больше полагались на опытных игроков, чем это делаем мы".

"Сражаться — это важное слово в футболе. Я не думаю, что победа в матче зависит от того, выберешь ты 4-2-3-1 или 4-3-3. Победа зависит от страсти, желания и сплоченности команды".

"Нам нужно исправить некоторые вещи, но я абсолютно уверен", — цитирует Лэмпарда The Independent.


Метки Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 23.01.2021 20:17 # superperez101
    сульшер так не ерзал когда внизу болтались и все газеты трубили что пора бы ему отчалить, а этот вон как

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  2. superperez101 23.01.2021 20:16 # superperez101
    прям как лукашенкин, когтями вцепился в кресло

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  3. jirrort 23.01.2021 19:51 # jirrort
    Лучший из лучших!!!

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  4. manutd-20champ 23.01.2021 19:41 # manutd-20champ
    молодец. оставайся подольше.

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  5. mancunia-planet 23.01.2021 19:22 # mancunia-planet
    Это правда

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  6. smokekush 23.01.2021 19:16 # smokekush
    Залупец

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