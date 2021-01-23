Озил присоединится к "Фенербахче" во вторник
Президент "Фенербахче" Али Коч заявил, что его клуб надеется завершить приобретение полузащитника "Арсенала" Месута Озила во вторник.
Напомним, неделю назад стало известно, что Озил договорился с "Арсеналом" о досрочном прекращении своего контракта, рассчитанного до лета.
Месут сразу же попрощался с игроками и персоналом лондонского клуба, после чего улетел в Стамбул, и с тех пор по 32-летнего немца турецкого происхождения ничего не слышно.
Оказывается, Озил находится на карантине, который завершит отбывать завтра. В воскресенье Месут приступит к тренировкам, а во вторник официально присоединится к "Фенербахче".
"Его хотели и другие клубы, но сердце Месута Озила принадлежит нам".
"У Месута нет травм. В Англии он тренировался с первой командой, но не привлекался к матчам. Сейчас он на карантине, после чего состоится подписание контракта".
"Мы ожидаем, что завтра вечером Месут Озил проведет свою первую тренировку. Когда он сыграет, решит тренер".
"Однако я говорил с его предыдущим тренером, который сказал мне, что ему нужно три-четыре недели. Вероятно, после пары недель тренировок он сможет постепенно начать играть. Надеюсь, я не ошибаюсь".
"Если все сложится хорошо, мы планируем устроить подписание контракта во вторник", — цитирует Коча Goal.
23.01.2021 18:00
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