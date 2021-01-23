"Саутгемптон" выбил "Арсенал" из Кубка Англии

"Арсенал", действующий победитель Кубка Англии, покинул турнир, потерпев поражение 1:0 в гостях у "Саутгемптона" в рамках 4-го раунда.

Матч на "Сент-Мэри" начался с того, что капитан хозяев Джеймс Уорд-Проуз попытался поразить чужие ворота прямым ударом с углового, но попал в крестовину.



"Святые" здорово начал матч и их гол в середине первого тайма сюрпризом не стал. Кайл Уолкер-Питерс выполнил прострел низом с правого края штрафной во вратарскую, где Габриэль неуклюже поразил собственные ворота — 1:0.



Как-то улучшить свою игру после пропущенного гола "канониры" не смогли. Их атаки были беззубы, и за весь первый тайм мяч лишь раз попал в створ ворот Фрэйзера Форстера.



Во втором тайме "Арсенал" постепенно стал забирать инициативу в свои руки, а "Саутгемптон" отступил назад, играя на сдерживание и пытаясь контратаковать.



Создание моментов по-прежнему давалось гостям с огромным трудом. Лишь на 67-й минуте Эдди Нкетиа вышел один на один с Форстером по краю штрафной, но Фрэйзер спас свою команду. "Святые" выстояли и сделали это без особых проблем.



"Саутгемптон" — "Арсенал" — 1:0 (1:0)



Гол: Габриэль 24 (авт).



"Саутгемптон": Форстер, Уолкер-Питерс, Беднарек, Стивенс, Бертран, Диалло, Уорд-Проуз, Армстронг, Уолкотт, Ингс (Лонг 85), Адамс (Нлундулу 78).



"Арсенал": Лено, Беллерин (Лакасетт 72), Холдинг, Габриэль, Соареш, Эльнени (Парти 58), Джака, Пепе, Виллиан, Мартинелли (Сака 58), Нкетиа.



Предупреждения: Стивенс, Бертран.