Бенитес оставил работу в Китае

Рафаэль Бенитес покинул должность главного тренера "Далянь Про" по обоюдному согласию сторон.

Бенитес тренировал "Далянь Про" с июля 2019, уехав в Китай практически сразу после истечения своего контракта с "Ньюкаслом".



По контракту Рафаэля с "Далянь Про" оставался еще сезон, однако пандемия коронавируса заставила 60-летнего испанца пересмотреть свои планы.



"К сожалению, COVID-19 изменил наши жизни и наши проекты, как и многие другие вещи в прошлом году. Пандемия никуда не ушла, она по-прежнему угрожает всем нам, и поддержка наших семей была приоритетом, когда мы принимали это решение", — цитирует Бенитеса BBC.



Работая в Китае, где он получал 12 миллионов фунтов в год, Бенитес неоднократно говорил о своих планах вернуться в Премьер-Лигу, и можно не сомневаться, что теперь имя Рафаэля будут регулярно связывать с тем или иным клубом.



Добавим, помимо "Ньюкасла", Бенитес поработал в Премьер-Лиге с "Челси" и "Ливерпулем". Первые два из этих трех клубов уже сейчас задумываются о смене своих главных тренеров.