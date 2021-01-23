"Астон Вилла" согласовал стоимость Сансона

"Астон Вилла" согласовала стоимость полузащитника "Марселя" Моргана Сансона.

По информации Sky Sports, бирмингемский клуб сразу заплатит "Марселю" 14 миллионов фунтов, но за счет бонусов размер компенсации может увеличиться до 15.5 млн. фунтов.



Ожидается, что Морган прибудет в Англии на следующей неделе, чтобы уладить последние формальности и пройти медицинское обследование.



26-летний Сансон выступает за "Марсель" с января 2017, в течение этого времени сыграв 120 матчей. У Моргана солидный опыт выступлений в Лиге 1 и еврокубках.