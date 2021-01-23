Моуриньо: "Наш с "Челси" рекорд будет очень сложно побить"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что другим командам потребуется нечто особенное, чтобы побить его с "Челси" рекорд из 86 домашних матчей Премьер-Лиги кряду без поражений.

В минувший четверг "Ливерпуль" неожиданно уступил дома "Бернли" со счетом 0:1. Подопечные Юргена Клоппа потерпели свое первое домашнее поражение в Премьер-Лиге с апреля 2017.



Таким образом, беспроигрышная серия "Ливерпуля" на "Энфилде" остановилась на отметке в 68 матчей чемпионата, не дотянув до рекорда "Челси", который не знал поражений на "Стэмфорд Бридж" с февраля 2004 по октябрь 2008 — тот отрезок охватывает первый период работы Моуриньо в лондонском клубе.



Однако Жозе не испытывает злорадства по этому поводу и лишь может похвалить "Ливерпуль" за неплохую попытку.



"Рекорды для того и существуют, чтобы их покоряли, даже самые невероятные рекорды в столь многих видах спорта. Есть некоторые рекорды, на которые ты смотришь и чувствуешь, что это нечто невозможное".



"Однако "Ливерпуль" выдал удивительную серию, и этого очень, очень сложно добиться. Наш с "Челси" рекорд все еще держится, и кому-нибудь будет очень сложно его покорить".



"Но я поздравляю "Ливерпуль" с удивительной серией, в ходе которой они так долго не проигрывали дома в Премьер-Лиге", — цитирует Моуриньо Daily Mail.