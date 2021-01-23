"Вулверхэмптон" арендовал Виллиана Жозе

Виллиан Жозе "Вулверхэмптон" взял в аренду до конца сезона бразильского нападающего "Реал Сосьедад" Виллиана Жозе.

Клуб с "Молинью" обратился на трансферный рынок для приглашения нападающего по причине потери Рауля Хименеса, который все еще восстанавливается после перелома черепа.

В итоге "волки" подписали 29-летнего Жозе, который забил 62 мяча в 170 матчах за "Реал Сосьедад" с 2016 года, включая шесть голов в сезоне 2020/21.

Также "Вулверхэмптон" получил опцию выкупа Виллиана следующим летом по заранее оговоренной цене — предположительно, за 18 миллионов фунтов.

Жозе будет выступать за команду Нуну Эшпириту Санту под 12-м номером, однако "волки" сразу сообщают, что не ожидают задействовать своего новичка в среду против "Челси".


Метки аренда, Вулверхэмптон, Жозе, Реал Сосьедад, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2021 14:00

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