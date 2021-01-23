"Вулверхэмптон" арендовал Виллиана Жозе

"Вулверхэмптон" взял в аренду до конца сезона бразильского нападающего "Реал Сосьедад" Виллиана Жозе.

Клуб с "Молинью" обратился на трансферный рынок для приглашения нападающего по причине потери Рауля Хименеса, который все еще восстанавливается после перелома черепа.



В итоге "волки" подписали 29-летнего Жозе, который забил 62 мяча в 170 матчах за "Реал Сосьедад" с 2016 года, включая шесть голов в сезоне 2020/21.



Также "Вулверхэмптон" получил опцию выкупа Виллиана следующим летом по заранее оговоренной цене — предположительно, за 18 миллионов фунтов.



Жозе будет выступать за команду Нуну Эшпириту Санту под 12-м номером, однако "волки" сразу сообщают, что не ожидают задействовать своего новичка в среду против "Челси".