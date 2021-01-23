Артета призвал "Челси" проявить терпение к Лэмпарду

Микель Артета и Фрэнк Лэмпард Наставник "Арсенала" Микель Артета призвал "Челси" проявить терпение к Фрэнку Лэмпарду, как "канониры" проявили к нему.

В прошлом месяце "Арсенал" пережил кризис, похожий на тот, в котором сейчас находится "Челси". Артета был под колоссальным давлением, а пресса безостановочно спекулировала насчет его увольнения.

Однако Артете удалось выправить ситуацию, и Микель верит, что Лэмпард тоже это сделает, если "синие" не будут торопиться.

"Я знаю Фрэнка уже несколько лет, и я провел какое-то время вместе с ним. Я бы хотел, чтобы клуб поддержал его и дал ему шанс".

"Он обладает огромным опытом как игрок, он является иконой в своем клубе. Тебе нужно время, но в этом календарном году у нас нет времени ни над чем поработать".

"Я лишь могу судить по собственному опыту... Я имел полную поддержку в сложные времена. К счастью, если клуб видит, что ты стараешься ради выгоды в будущем, при должном терпении в большинстве случаев это оправдывает себя", — цитирует Артету Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2021 13:00

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  1. c1886- 23.01.2021 13:48 # c1886-
    Artete Mojet dat sovet Lempardu. Potomu chto Arteta moloje i yeshyo ranshe on ne rabotal trenerom no on spravil. Samy glavny Arteta ne poluchil u kluba ogromniye dengi no vsyo yeshyo uladil.

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  2. funkyfresh 23.01.2021 13:26 # funkyfresh
    красава Артета!
    смотри сам первый места не лишись только))

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  3. vyrentz 23.01.2021 13:04 # vyrentz
    Гегемонси! Внимание! Это не только унижение, но и сострадание, не забывайте

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  4. vyrentz 23.01.2021 13:02 # vyrentz
    Проявил сострадание к несчастным, просто с высоты своего опыта и положения подкинул пару косточек пинсам, чтобы они не так сильно страдали, а также погладил по голове своего верного песика и поставил ему мисочку с помоями возле будки. Артетим!

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