Артета призвал "Челси" проявить терпение к Лэмпарду

Наставник "Арсенала" Микель Артета призвал "Челси" проявить терпение к Фрэнку Лэмпарду, как "канониры" проявили к нему.

В прошлом месяце "Арсенал" пережил кризис, похожий на тот, в котором сейчас находится "Челси". Артета был под колоссальным давлением, а пресса безостановочно спекулировала насчет его увольнения.



Однако Артете удалось выправить ситуацию, и Микель верит, что Лэмпард тоже это сделает, если "синие" не будут торопиться.



"Я знаю Фрэнка уже несколько лет, и я провел какое-то время вместе с ним. Я бы хотел, чтобы клуб поддержал его и дал ему шанс".



"Он обладает огромным опытом как игрок, он является иконой в своем клубе. Тебе нужно время, но в этом календарном году у нас нет времени ни над чем поработать".



"Я лишь могу судить по собственному опыту... Я имел полную поддержку в сложные времена. К счастью, если клуб видит, что ты стараешься ради выгоды в будущем, при должном терпении в большинстве случаев это оправдывает себя", — цитирует Артету Daily Mail.