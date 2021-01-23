Артета призвал "Челси" проявить терпение к Лэмпарду
Наставник "Арсенала" Микель Артета призвал "Челси" проявить терпение к Фрэнку Лэмпарду, как "канониры" проявили к нему.
В прошлом месяце "Арсенал" пережил кризис, похожий на тот, в котором сейчас находится "Челси". Артета был под колоссальным давлением, а пресса безостановочно спекулировала насчет его увольнения.
Однако Артете удалось выправить ситуацию, и Микель верит, что Лэмпард тоже это сделает, если "синие" не будут торопиться.
"Я знаю Фрэнка уже несколько лет, и я провел какое-то время вместе с ним. Я бы хотел, чтобы клуб поддержал его и дал ему шанс".
"Он обладает огромным опытом как игрок, он является иконой в своем клубе. Тебе нужно время, но в этом календарном году у нас нет времени ни над чем поработать".
"Я лишь могу судить по собственному опыту... Я имел полную поддержку в сложные времена. К счастью, если клуб видит, что ты стараешься ради выгоды в будущем, при должном терпении в большинстве случаев это оправдывает себя", — цитирует Артету Daily Mail.
23.01.2021 13:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Artete Mojet dat sovet Lempardu. Potomu chto Arteta moloje i yeshyo ranshe on ne rabotal trenerom no on spravil. Samy glavny Arteta ne poluchil u kluba ogromniye dengi no vsyo yeshyo uladil.
(ответить)
красава Артета!
смотри сам первый места не лишись только))
(ответить)
Гегемонси! Внимание! Это не только унижение, но и сострадание, не забывайте
(ответить)
Проявил сострадание к несчастным, просто с высоты своего опыта и положения подкинул пару косточек пинсам, чтобы они не так сильно страдали, а также погладил по голове своего верного песика и поставил ему мисочку с помоями возле будки. Артетим!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий