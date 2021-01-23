Клопп не будет плакать, если "Ливерпуль" не купит ему защитника

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не будет "плакать как пятилетний мальчик", если клуб не купит ему центрального защитника в это трансферное окно.

Из-за тяжелых травм Виргила Ван Дейка с Джо Гомесом и склонности получать повреждения Жоэля Матипа "красным" приходится привлекать к игре в центре обороны свою неокрепшую молодежь или полузащитников.

Клопп признается, что в идеале он хотел бы выйти на трансферный рынок и укрепить проблемную позицию, однако американские владельцы клуба опасаются тратить деньги в разгар пандемии коронавируса, и Юрген относится к этому с пониманием.

"Я уже не пятилетний ребенок, и если я не получу желаемое, я не начну плакать. Если честно, в большинстве случаев в своей жизни я не получаю желаемого, поэтому все мы вполне привыкли к этому".

"Я ответственен за многие вещи в этом футбольном клубе, но есть люди, которые ответственны за клуб целиком, и я не могу принимать решения за них. Я знаю, что они на нашей стороне, они хотят поддержать нас, и они поддерживают".

"Что нам нужно, так это улучшить игру в определенных зонах в этой команде. А это моя работа. Я займусь этим вместо того, чтобы сидеть здесь и расстраиваться по поводу каких-то решений. Конечно, мы знаем, как хотели бы поступить в идеальном мире, но мир неидеален и не только для нас. Поэтому мы справляемся с ситуацией, как можем".

"Сейчас все говорят о центральном защитнике. Да, это помогло бы — 100 процентов. Но стали бы мы забивать больше голов с помощью центрального защитника? Не уверен. Придал бы он нам надежности в определенные моменты? Да, наверное. Но мы не собираемся говорить: "Если мы не получим того или этого, мы не сможем хорошо играть". Это звучало бы как оправдание, а оправдываться мы хотим меньше всего", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 23.01.2021 12:35 # ilovemanutd
    Да Ливерпуль отлично играет. Просто бить по воротам разучились.

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  2. royal-arsenal 23.01.2021 12:35 # royal-arsenal
    Клопп не умеет ротировать

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