Клопп не будет плакать, если "Ливерпуль" не купит ему защитника

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не будет "плакать как пятилетний мальчик", если клуб не купит ему центрального защитника в это трансферное окно.

Из-за тяжелых травм Виргила Ван Дейка с Джо Гомесом и склонности получать повреждения Жоэля Матипа "красным" приходится привлекать к игре в центре обороны свою неокрепшую молодежь или полузащитников.



Клопп признается, что в идеале он хотел бы выйти на трансферный рынок и укрепить проблемную позицию, однако американские владельцы клуба опасаются тратить деньги в разгар пандемии коронавируса, и Юрген относится к этому с пониманием.



"Я уже не пятилетний ребенок, и если я не получу желаемое, я не начну плакать. Если честно, в большинстве случаев в своей жизни я не получаю желаемого, поэтому все мы вполне привыкли к этому".



"Я ответственен за многие вещи в этом футбольном клубе, но есть люди, которые ответственны за клуб целиком, и я не могу принимать решения за них. Я знаю, что они на нашей стороне, они хотят поддержать нас, и они поддерживают".



"Что нам нужно, так это улучшить игру в определенных зонах в этой команде. А это моя работа. Я займусь этим вместо того, чтобы сидеть здесь и расстраиваться по поводу каких-то решений. Конечно, мы знаем, как хотели бы поступить в идеальном мире, но мир неидеален и не только для нас. Поэтому мы справляемся с ситуацией, как можем".



"Сейчас все говорят о центральном защитнике. Да, это помогло бы — 100 процентов. Но стали бы мы забивать больше голов с помощью центрального защитника? Не уверен. Придал бы он нам надежности в определенные моменты? Да, наверное. Но мы не собираемся говорить: "Если мы не получим того или этого, мы не сможем хорошо играть". Это звучало бы как оправдание, а оправдываться мы хотим меньше всего", — цитирует Клоппа The Guardian.