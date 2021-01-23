"Юнайтед" отправит Пельистри в один из клубов Ла Лиги

Агент вингера "Манчестер Юнайтед" Факундо Пельистри сообщил, что вторую половину этого сезона его клиент проведет в одном из клубов Ла Лиги.

Напомним, "Юнайтед" купил Пельистри за 7 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна. И хотя Факундо уже тренировался с первой командой, за "красных дьяволов" он пока не дебютировал.



Желая обеспечить Пельистри игровой практикой, "Юнайтед" рассматривает возможность с уходом 19-летнего уругвайца, ранее в январе переболевшего коронавирусом, в аренду.



"Мы работаем над этим, и Испания — наше направление", — цитирует агента Эдгардо Ласалвию Daily Mail.