Полузащитник Лукас Пиазон раскритиковал арендную систему "Челси".

Ранее в январе Пиазон покинул "Челси" в статусе главного старожила клуба. Проведя девять лет на контракте с "синими", Лукас отправился в "Брагу".



За эти девять лет Лукас сыграл только три матча за "Челси", со временем почувствовав, что лондонский клуб не даст ему шанс и будет отсылать его в аренду, пока не найдет покупателя.



"Арендные игроки возвращались и проводили с командой предсезонную подготовку при новом тренере, и в это время клуб покупал новичков".



"Они всегда тебе говорили: "Если ты хорошо себя покажешь, тренер может оставить тебя". Но глубоко внутри мы знали, что не получим шанса, потому что они покупают за большие деньги новичков, которые точно будут играть".



"Мы знали, что проведем там три, четыре или пять недель, а затем они попытаются снова отправить нас в аренду".



"Поначалу я чувствовал себя по-настоящему желанным в "Челси". Я чувствовал, что они желают мне успехов и хотя моего возвращения".



"Но после третьей-четвертой аренды я понял, что это, возможно, просто бизнес. Они словно думали: "Ты куда-нибудь съездишь, и кто-нибудь купит тебя, а здесь ты играть не будешь".



"Тебе всегда требуется время, чтобы привыкнуть к новому клубу. Ты должен быть терпелив, но когда ты в аренде, терпению нет места. И ты под огромным давлением, потому что ты пришел из "Челси", — цитирует Пиазона The Sun.