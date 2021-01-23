Гвардиола не хочет, чтобы Премьер-Лига становилась слабее из-за Европейской Суперлиги

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что нельзя допустить разрушение Премьер-Лига из-за возможного появления Европейской Суперлиги.

На текущей неделе издание The Times опубликовало материал о том, что Европейская Суперлига из 20 команд может появиться уже с сезона 2022/23. Каждому ее участнику обещано по 310 миллионов только за присоединение.



В ответ на это ФИФА и УЕФА пригрозили, что такие клубы и их игроки будут отстранены от участия в еврокубках, международных турнирах и внутренних чемпионатах.



Согласно слухам, присоединиться к Европейской Суперлиге могут все представители "большой шестерки" Премьер-Лиги, однако Гвардиола совершенно не хочет, чтобы это угрожало английскому первенству.



"У меня есть ощущение, что мы не можем лишиться внутренних чемпионатов, учитывая значение Кубка Англии и значение лиг".



"Мы должны сделать так, чтобы каждая лига в Европе была как можно сильнее. Лучше меньше команд, но лучше чемпионат. Пусть лучше будет Лига Один, лучше будет Лига Два, лучше будет Премьер-Лига. Качество должно быть важнее количества".



"Чтобы сделать супер Премьер-Лигу, нужно уменьшить количество команд, но мы не можем убивать низшие дивизионы или саму Премьер-Лигу", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.