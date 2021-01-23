Артета: "Не хотим снова оказаться в подобной ситуации"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется, что в его клубе больше не возникнет ситуации вроде той, что была с Месутом Озилом.

Ожидается, что в этот уикенд Озил завершит свой переход в "Фенербахче". "Арсеналу" пришлось выплатить Месуту большую часть остаточной стоимости его контракта, чтобы игрок согласился покинуть "Эмирейтс" в январе.



Похожим образом "канониры" попрощались с Сократисом Папастатопулосом, который получил выходное пособие и стал свободным агентом на полгода раньше, чем было предусмотрено контрактом.



Такие ситуации возникли из-за того, что "Арсенал" не смог найти покупателей на своих опальных игроков с огромными зарплатами. Эти футболисты продолжали выкачивать деньги из клуба, не играя, и Артета видит в этом ценный урок.



"Мы определенно не хотим снова оказаться в подобной ситуации. Это не нужно никому — ни игроку, ни клубу. Но это случается все чаще в различных клубах, как вы можете видеть".



"Думаю, нужно выстраивать отношения на принципе открытости, чтобы максимально это предотвратить, а когда это все-таки случается, то принимать решение по выходу из ситуации безотлагательно", — цитирует Артету Sky Spots.