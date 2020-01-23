"Вест Хэм" предложит новый контракт Мойесу в конце сезона

"Вест Хэм" собирается наградить своего главного тренера Дэвида Мойеса новым контрактом по окончании сезона.

Напомним, сотрудничество "Вест Хэма" и Мойеса началось еще в ноябре 2018. Подхватив команду из рук уволенного Славена Билича, Дэвид уверенно решил задачу по продлению прописки в Премьер-Лиге, но новый контракт не получил и в конце сезона уступил свое место Мануэлю Пеллегрини.



У Пеллегрини в "Вест Хэме" не сложилось, и в декабре 2019 Мойес вернулся на тренерский мостик. С тех пор "молотобойцы" медленно, но верно прибавляют и прямо сейчас занимают седьмое место в Премьер-Лиге, уступая четвертому "Ливерпулю" два очка.



Как сообщает The Guardian, в "Вест Хэме" чувствуют, что расставание с Мойесом в конце сезона 2018/19 было ошибкой. Больше клуб не допустит подобного промаха.



В обычной ситуации "Вест Хэм" уже сейчас предложил бы Мойесу новый контракт, но из-за неопределенности в связи пандемией коронавируса повременит со своим "оффером" до мая.



Добавим, что от действующего контракта экс-наставника "Манчестер Юнайтед" остается еще 18 месяцев.