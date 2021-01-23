Покупка центрального защитника — приоритет для "Челси"

Дайо Упамекано "Челси" сделал укрепление центра обороны своим приоритетом на 2021 год.

В начале этого сезона главному тренеру "Челси" Фрэнку Лэмпарду, как казалось, удалось нащупать идеальное сочетание центральных защитников. Тиаго Силва и Курт Зума действительно демонстрировали надежный футбол.

Однако эта идиллия продолжалась недолго, и ранее в январе Лэмпард стал ставить Антонио Рюдигера в пару к Силве. При этом Андреас Кристенсен продолжает прозябать в запасе, а Фикайо Томори было позволено уйти в "Милан" в аренду с опцией выкупа.

Положение Силвы тоже не кажется таким уж незыблемым. Истекающий в конце сезона контракт Тиаго предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако в свои 36 лет бразилец просто не может быть долгосрочным решением.

Поэтому, утверждает Evening Standard, свою следующую крупную покупку "Челси" собирается совершить в центр обороны. Вероятно, это произойдет уже летом, а не в этом месяце.

По информации издания, "синие" уже составляют шорт-лист игроков, и высокое место в этом списке занимает Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг".

Летом Упамекано будет доступен для трансфера по фиксированной цене в размере около 40 миллионов фунтов, однако проблема для "Челси" в том, что на Дайо претендуют и другие топ-клубы, включая "Манчестер Юнайтед" и "Баварию".


Метки РБ Лейпциг, Упамекано, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2021 06:00

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  1. gunars 23.01.2021 06:09 # gunars
    ебать гпенсы лохи)) у вас же есть топ игрок тияго)) докукарекались

    (ответить)

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