Покупка центрального защитника — приоритет для "Челси"
"Челси" сделал укрепление центра обороны своим приоритетом на 2021 год.
В начале этого сезона главному тренеру "Челси" Фрэнку Лэмпарду, как казалось, удалось нащупать идеальное сочетание центральных защитников. Тиаго Силва и Курт Зума действительно демонстрировали надежный футбол.
Однако эта идиллия продолжалась недолго, и ранее в январе Лэмпард стал ставить Антонио Рюдигера в пару к Силве. При этом Андреас Кристенсен продолжает прозябать в запасе, а Фикайо Томори было позволено уйти в "Милан" в аренду с опцией выкупа.
Положение Силвы тоже не кажется таким уж незыблемым. Истекающий в конце сезона контракт Тиаго предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако в свои 36 лет бразилец просто не может быть долгосрочным решением.
Поэтому, утверждает Evening Standard, свою следующую крупную покупку "Челси" собирается совершить в центр обороны. Вероятно, это произойдет уже летом, а не в этом месяце.
По информации издания, "синие" уже составляют шорт-лист игроков, и высокое место в этом списке занимает Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг".
Летом Упамекано будет доступен для трансфера по фиксированной цене в размере около 40 миллионов фунтов, однако проблема для "Челси" в том, что на Дайо претендуют и другие топ-клубы, включая "Манчестер Юнайтед" и "Баварию".
23.01.2021 06:00
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ебать гпенсы лохи)) у вас же есть топ игрок тияго)) докукарекались
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