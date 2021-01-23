Моуриньо остудил слухи насчет Ингса

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отреагировал на слухи, приписывающие его клубу интерес к нападающему "Саугтгемптона" Данни Ингсу.

Согласно слухам, "Тоттенхэм" хочет воспользоваться тем, что контракт Ингса со "святыми" истекает в конце следующего сезона.



Однако Жозе не чувствует, что при наличии Харри Кейна, Карлоса Винисиуса и Сона Хен Мина ему нужен еще один нападающий — точно не в январе.



"Давайте по порядку. У нас есть два нападающих. Мы не та команда, которая нуждается в третьем нападающем, потому что третьим нападающим может быть Сонни. Нам не нужно больше двух".



"Мы довольны Карлосом. Он не наш игрок, он игрок "Бенфики", но мы стремимся развивать его".



"Насчет Ингс я отказываюсь произносить хотя бы слово, потому что он игрок "Саутгемптона", и я уважаю это", — цитирует Моуриньо Daily Mail.