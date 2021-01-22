Лэмпард игнорирует слухи насчет своего будущего

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что он игнорирует спекуляции насчет своего будущего.

Поражение 2:0 от "Лестера" на текущей неделе стало для "Челси" пятым в восьми последних матчах Премьер-Лиги. "Синие" опустились уже на восьмое место в таблице, а пресса принялась спекулировать насчет приближающегося увольнения Фрэнка.



Лэмпард осознает свою ситуацию, но предпочитает не отвлекаться от своих прямых обязанностей.



"Я не слушаю это. Может показаться, что это везде, только если вы листаете социальные сети или вроде того, но я этого не делаю".



"Я не глуп, и я знаю, под каким давлением ты находишься, тренируя топ-клуб, но я просто делаю свою работу, а к слухам я равнодушен".



"Давление — это нормально. Естественно, ты счастливее, когда выигрываешь матчи. В октябре и ноябре я был счастливее, чем сейчас. Я просто должен продолжать делать свою работу", — цитирует Лэмпарда BBC.