Томори сменил "Челси" на "Милан"

Фикайо Томори "Милан" официально объявил об аренде Фикайо Томори, также получив опцию последующего выкупа защитника "Челси".

Поработав с Фрэнком Лэмпардом еще в "Дерби", в прошлом сезоне Фикайо ворвался в первую команду "Челси". Тогда защитник сыграл 19 матчей за "синих", включая 15 в Премьер-Лиге.

А вот в нынешнем сезоне Томори оказался на обочине планов своего главного тренера, сыграв лишь 45 минут в рамках Премьер-Лиги. Фикайо совершенно не выдерживал конкуренцию не только с Куртом Зума и Тиаго Силвой, но даже с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном.

Теперь Томори отправляется в "Милан" минимум до конца сезона — но назад может и не вернуться, потому что "россонери" получили право последующего выкупа 23-летнего англичанина по заранее оговоренной цене. The Guardian предполагает, что речь идет о 25 миллионах фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.

Воспитанник академии "Челси" будет выступать за "Милан" под 23-м номером. Дебютировать за лидеров Серии А Томори может уже в субботнем матче против "Аталанты".


Метки аренда, Милан, Томори, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. van-dijk 22.01.2021 23:01 # van-dijk
    Пенсов опять ебут. Чорли пропустил.

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  2. mixmaster 22.01.2021 23:00 # mixmaster
    все верно, сгнил бы иначе в этом недоклубе.

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  3. januzaj00 22.01.2021 22:41 # januzaj00
    Не зря пенсионерами называются. Молодёжь сливают а пенсионера типа силвы подписывают

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  4. chelsiukpro 22.01.2021 22:38 # chelsiukpro
    Плохо конечно насчёт выкупа! Но здесь не дописали что Челси имеет приоритет обратного выкупа через 2 года!

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  5. bezviz 22.01.2021 22:37 # bezviz
    пацаны а вообще 6лять качайте челюсть, растягивайте член и не занимайтесь ху.йней, и все будет збс в жизни, еще гвозди гните, укрепляются связки, ну и кому то палец сломать сможете

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  6. bezviz 22.01.2021 22:33 # bezviz
    шанс есть что зря но маленький, думаю в клубе прекрасно понимают его плюсы и минусы и просто хотят сплавить чтобы не морочить голову, не рисковать и заниматься пое6отой в виде раскрытия новых игроков, лучше продадут за солидные 30 лямов фунтов и добавят намного и готовый топ есть

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  7. brown-ale 22.01.2021 22:32 # brown-ale
    На повышение ушел.

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  8. leysan 22.01.2021 22:28 # leysan
    "получив опцию последующего выкупа"

    Ну вот нафига?

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  9. okko 22.01.2021 22:17 # okko
    Бизнес-кар по-ландонски. Единственного нормального цз продали считай

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  10. bmw-e34 22.01.2021 22:16 # bmw-e34
    Лол, почему то всегда думал, что Томори белый, пока сейчас не открыл Фапл в полной версии))

    Ну удачи че. Через год обратно за 125ккф вернут)

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  11. van-dijk 22.01.2021 22:12 # van-dijk
    На повышение. Милан за чемпик борется, Челси в чане с дерьмом болтыхается.

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  12. cfc000000 22.01.2021 22:12 # cfc000000
    На повышение пошёл

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  13. jirrort 22.01.2021 22:11 # jirrort
    Вулверхэмптон будет обоссан, скриньте!

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  14. kler 22.01.2021 22:03 # kler
    зато престарелого бразильца и двух тупых нигрил оставили ахахах

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