Томори сменил "Челси" на "Милан"
"Милан" официально объявил об аренде Фикайо Томори, также получив опцию последующего выкупа защитника "Челси".
Поработав с Фрэнком Лэмпардом еще в "Дерби", в прошлом сезоне Фикайо ворвался в первую команду "Челси". Тогда защитник сыграл 19 матчей за "синих", включая 15 в Премьер-Лиге.
А вот в нынешнем сезоне Томори оказался на обочине планов своего главного тренера, сыграв лишь 45 минут в рамках Премьер-Лиги. Фикайо совершенно не выдерживал конкуренцию не только с Куртом Зума и Тиаго Силвой, но даже с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном.
Теперь Томори отправляется в "Милан" минимум до конца сезона — но назад может и не вернуться, потому что "россонери" получили право последующего выкупа 23-летнего англичанина по заранее оговоренной цене. The Guardian предполагает, что речь идет о 25 миллионах фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.
Воспитанник академии "Челси" будет выступать за "Милан" под 23-м номером. Дебютировать за лидеров Серии А Томори может уже в субботнем матче против "Аталанты".
22.01.2021 22:00
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Последние комментарии:
Пенсов опять ебут. Чорли пропустил.
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все верно, сгнил бы иначе в этом недоклубе.
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Не зря пенсионерами называются. Молодёжь сливают а пенсионера типа силвы подписывают
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Плохо конечно насчёт выкупа! Но здесь не дописали что Челси имеет приоритет обратного выкупа через 2 года!
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пацаны а вообще 6лять качайте челюсть, растягивайте член и не занимайтесь ху.йней, и все будет збс в жизни, еще гвозди гните, укрепляются связки, ну и кому то палец сломать сможете
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шанс есть что зря но маленький, думаю в клубе прекрасно понимают его плюсы и минусы и просто хотят сплавить чтобы не морочить голову, не рисковать и заниматься пое6отой в виде раскрытия новых игроков, лучше продадут за солидные 30 лямов фунтов и добавят намного и готовый топ есть
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На повышение ушел.
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"получив опцию последующего выкупа"
Ну вот нафига?
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Бизнес-кар по-ландонски. Единственного нормального цз продали считай
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Лол, почему то всегда думал, что Томори белый, пока сейчас не открыл Фапл в полной версии))
Ну удачи че. Через год обратно за 125ккф вернут)
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На повышение. Милан за чемпик борется, Челси в чане с дерьмом болтыхается.
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На повышение пошёл
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Вулверхэмптон будет обоссан, скриньте!
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зато престарелого бразильца и двух тупых нигрил оставили ахахах
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