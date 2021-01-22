Томори сменил "Челси" на "Милан"

"Милан" официально объявил об аренде Фикайо Томори, также получив опцию последующего выкупа защитника "Челси".

Поработав с Фрэнком Лэмпардом еще в "Дерби", в прошлом сезоне Фикайо ворвался в первую команду "Челси". Тогда защитник сыграл 19 матчей за "синих", включая 15 в Премьер-Лиге.



А вот в нынешнем сезоне Томори оказался на обочине планов своего главного тренера, сыграв лишь 45 минут в рамках Премьер-Лиги. Фикайо совершенно не выдерживал конкуренцию не только с Куртом Зума и Тиаго Силвой, но даже с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном.



Теперь Томори отправляется в "Милан" минимум до конца сезона — но назад может и не вернуться, потому что "россонери" получили право последующего выкупа 23-летнего англичанина по заранее оговоренной цене. The Guardian предполагает, что речь идет о 25 миллионах фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Воспитанник академии "Челси" будет выступать за "Милан" под 23-м номером. Дебютировать за лидеров Серии А Томори может уже в субботнем матче против "Аталанты".