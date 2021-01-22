Дин Смит дисквалифицирован на матч с "Ньюкаслом"
Главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит был дисквалифицирован на один матч за оскорбление бригады арбитров.
Напомним, накануне FA выдвинула свои обвинения в адрес Смита, который получил красную карточку от рефери Джона Мосса во время матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую среду.
Недовольство Дина было связано с тем, что Мосс и его видеоассистент Энди Мэдли засчитали гол Бернарду Силвы, которому ассистировал Родри, вступивший в отбор мяча из офсайда.
Как сообщает Sky Sports, Смит "с неохотой" признал свою вину, после чего был оштрафован на 8 тысяч фунтов и дисквалифицирован на матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" сегодня вечером.
22.01.2021 21:15
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