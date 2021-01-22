"Арсенал" обдумывает покупку Райана Бертрана

"Арсенал" обдумывает приобретение защитника "Саутгемптона" Райана Бертрана.

Ранее на текущей неделе главный тренер "канониров" Микель Артета подтвердил, что его клуб находится в поисках дублера для Кирана Тирни на левом фланге обороны.



"Арсеналу" потребовался еще один левый защитник после того, как Сеаду Колашинацу было позволено вернуться в "Шальке-04" на правах аренды, и Evening Standard называет целью лондонцев как раз Бертрана.



В данный момент Райан уже вступил в заключительные шесть месяцев по своему контракту со "святыми", а значит может быть доступен для трансфера по сниженной цене.



31-летний англичанин счастлив в "Саутгемптоне", где он выступает с 2014 года, но до сих пор живет рядом с тренировочной базой "Челси", своего бывшего клуба, в Западном Лондоне.



Издание добавляет, что у "Арсенала" есть альтернативные цели, включая 21-летнего Тайрика Митчелла из "Кристал Пэлас".