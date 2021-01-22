Сульшер ответил на претензии Клоппа насчет футбола "Юнайтед"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выступил в защиту того футбола, который его команда показала против "Ливерпуля".
После 0:0 на "Энфилде" в прошлый уикенд главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обрушился с критикой на "красных дьяволов", выразив недоумение, почему "команда с игроками мирового уровня обороняется полным составом".
Однако Сульшер так совершенно не считает, уверяя, что "Юнайтед" был заточен на атаку.
"Это не так, что мы приехали туда, чтобы глубоко отсиживаться в обороне и выдерживать натиск. Мы атаковали каждый раз, когда мяч был у нас. Возможно, даже чересчур".
"Мы продолжали терять мяч, и это было проблемой. Мы слишком быстро шли вперед. Я совершенно не разделяю мнение о том, что мы не атаковали".
"Что касается этих потерь, то нам нужно это улучшить. Мы старались высоко прессинговать, а это непросто, потому что они играли хорошо и с помощью своего футбола выходили из под нашего прессинга. У них было пятеро полузащитников и голкипер, который очень способен поддержать игру".
"Если оглядываться назад, то я вижу хороший матч в исполнении двух команд. В лице "Ливерпуля" нам противостояла команда топ-уровня".
"Да, Ван Дейк вне игры, но у каждой команды есть травма-другая. Я был очень доволен, когда затем анализировал игру", — цитирует Сульшера Daily Mail.
22.01.2021 20:00
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Последние комментарии:
Воскресенье будет интересно, что это насекомое скажет про Манчестер. Сулшер вперёд, мы с тобой!
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Лучше бы очки ему разбил за такие слова
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Опять говно на вентилятор. Клопп не критиковал и уж тем более не "обрушивался". Он сказал, что сложно забить команде, которая играет от обороны с исполнителями мирового уровня. Это было оправдание безголевого матча Ливерпуля а не критика МЮ.
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Клопп жалкий тип с убогим мышлением и гнусным поведением...
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Адекватный ответ истеричке.
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