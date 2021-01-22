Сульшер ответил на претензии Клоппа насчет футбола "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выступил в защиту того футбола, который его команда показала против "Ливерпуля".

После 0:0 на "Энфилде" в прошлый уикенд главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обрушился с критикой на "красных дьяволов", выразив недоумение, почему "команда с игроками мирового уровня обороняется полным составом".



Однако Сульшер так совершенно не считает, уверяя, что "Юнайтед" был заточен на атаку.



"Это не так, что мы приехали туда, чтобы глубоко отсиживаться в обороне и выдерживать натиск. Мы атаковали каждый раз, когда мяч был у нас. Возможно, даже чересчур".



"Мы продолжали терять мяч, и это было проблемой. Мы слишком быстро шли вперед. Я совершенно не разделяю мнение о том, что мы не атаковали".



"Что касается этих потерь, то нам нужно это улучшить. Мы старались высоко прессинговать, а это непросто, потому что они играли хорошо и с помощью своего футбола выходили из под нашего прессинга. У них было пятеро полузащитников и голкипер, который очень способен поддержать игру".



"Если оглядываться назад, то я вижу хороший матч в исполнении двух команд. В лице "Ливерпуля" нам противостояла команда топ-уровня".



"Да, Ван Дейк вне игры, но у каждой команды есть травма-другая. Я был очень доволен, когда затем анализировал игру", — цитирует Сульшера Daily Mail.