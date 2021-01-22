Сульшер ответил на претензии Клоппа насчет футбола "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выступил в защиту того футбола, который его команда показала против "Ливерпуля".

После 0:0 на "Энфилде" в прошлый уикенд главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обрушился с критикой на "красных дьяволов", выразив недоумение, почему "команда с игроками мирового уровня обороняется полным составом".

Однако Сульшер так совершенно не считает, уверяя, что "Юнайтед" был заточен на атаку.

"Это не так, что мы приехали туда, чтобы глубоко отсиживаться в обороне и выдерживать натиск. Мы атаковали каждый раз, когда мяч был у нас. Возможно, даже чересчур".

"Мы продолжали терять мяч, и это было проблемой. Мы слишком быстро шли вперед. Я совершенно не разделяю мнение о том, что мы не атаковали".

"Что касается этих потерь, то нам нужно это улучшить. Мы старались высоко прессинговать, а это непросто, потому что они играли хорошо и с помощью своего футбола выходили из под нашего прессинга. У них было пятеро полузащитников и голкипер, который очень способен поддержать игру".

"Если оглядываться назад, то я вижу хороший матч в исполнении двух команд. В лице "Ливерпуля" нам противостояла команда топ-уровня".

"Да, Ван Дейк вне игры, но у каждой команды есть травма-другая. Я был очень доволен, когда затем анализировал игру", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. boke-ast 22.01.2021 21:15 # boke-ast
    Воскресенье будет интересно, что это насекомое скажет про Манчестер. Сулшер вперёд, мы с тобой!

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  2. red-end-dance 22.01.2021 20:59 # red-end-dance
    Лучше бы очки ему разбил за такие слова

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  3. sausage 22.01.2021 20:51 # sausage
    Опять говно на вентилятор. Клопп не критиковал и уж тем более не "обрушивался". Он сказал, что сложно забить команде, которая играет от обороны с исполнителями мирового уровня. Это было оправдание безголевого матча Ливерпуля а не критика МЮ.

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  4. kojan 22.01.2021 20:42 # kojan
    Клопп жалкий тип с убогим мышлением и гнусным поведением...

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  5. abracadabra55 22.01.2021 20:21 # abracadabra55
    Адекватный ответ истеричке.

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