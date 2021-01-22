Клопп намекнул, что расстроен отсутствием приобретений

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп намекнул, что разочарован бездействием своего клуба на трансферном рынке.

В данный момент "красные" не знают побед в Премьер-Лиге уже пять матчей кряду, не могут забить более семи часов игрового времени и испытывают серьезные проблемы с травмами.

Однако американские владельцы "Ливерпуля" не спешат вкладываться в усиление состава, несмотря на рекомендации Клоппа, и у Юргена нет иного выбора, кроме как подчиниться.

"Конечно, такие решения принимает кое-кто другой, и так было всегда. Если люди удивлены этим, я здесь бессилен. Мы обсуждаем сложившуюся ситуацию на ежедневной основе".

"Можем ли мы что-нибудь улучшить? Я даю рекомендации, но я не могу тратить деньги. Я не принимаю эти решения и никогда не принимал", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vyrentz 22.01.2021 19:51 # vyrentz
    де тот кусарез11, который меня пытался утром макнуть за подобные разговоры? Клоппа тоже попросишь пройти нахуй?)))

    (ответить)

  2. tvinkovod 22.01.2021 19:47 # tvinkovod
    ну да, эти цену деньгам знают, это не шейхи, которые фактически ничего не сделали, чтобы заработать свои лярды

    (ответить)

  3. master-fakaster 22.01.2021 19:41 # master-fakaster
    Немецкий куколд
    Моуриньо бы уже владельцев сожрал

    (ответить)

  4. gerrard08 22.01.2021 19:15 # gerrard08
    Чтд янки чахнут над златом.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: