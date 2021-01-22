Клопп намекнул, что расстроен отсутствием приобретений
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп намекнул, что разочарован бездействием своего клуба на трансферном рынке.
В данный момент "красные" не знают побед в Премьер-Лиге уже пять матчей кряду, не могут забить более семи часов игрового времени и испытывают серьезные проблемы с травмами.
Однако американские владельцы "Ливерпуля" не спешат вкладываться в усиление состава, несмотря на рекомендации Клоппа, и у Юргена нет иного выбора, кроме как подчиниться.
"Конечно, такие решения принимает кое-кто другой, и так было всегда. Если люди удивлены этим, я здесь бессилен. Мы обсуждаем сложившуюся ситуацию на ежедневной основе".
"Можем ли мы что-нибудь улучшить? Я даю рекомендации, но я не могу тратить деньги. Я не принимаю эти решения и никогда не принимал", — цитирует Клоппа Sky Sports.
22.01.2021 19:00
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Последние комментарии:
де тот кусарез11, который меня пытался утром макнуть за подобные разговоры? Клоппа тоже попросишь пройти нахуй?)))
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ну да, эти цену деньгам знают, это не шейхи, которые фактически ничего не сделали, чтобы заработать свои лярды
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Немецкий куколд
Моуриньо бы уже владельцев сожрал
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Чтд янки чахнут над златом.
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