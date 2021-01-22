"Лидс" купил газон у "Тоттенхэма"
"Лидс" купил у "Тоттенхэма" футбольный газон для своего стадиона "Элланд Роуд" за 300 тысяч фунтов.
Состояние поля на "Элланд Роуд" было подвергнуто суровой критике после матча "Лидса" против "Брайтона" в прошлый уикенд.
"Белые" признали проблему и, как сообщает The Athletic, собираются застелить новый гибридный газон в срок до следующего ближайшего матча — против "Эвертона" 3 февраля.
Данный газон "шпоры" выращивали для себя, но поскольку планировавшиеся на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" матчи по американскому футболу были отменены, то согласились продать травяное покрытие своим коллегам по Премьер-Лиге.
В "Лидсе" надеются, что новый газон положительно скажется на игре коллектива Марсело Бьелсы как команды, исповедующей атакующий футбол.
22.01.2021 18:00
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давно уже плачевно газон выглядит у лидса, явно не уровня апл, к тому же хозяевам сложнее на таком огороде играть
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Вырастили травы на 300 тысяч фунтов. Not bad, not bad...
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