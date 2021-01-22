"Лидс" купил газон у "Тоттенхэма"

"Лидс" купил у "Тоттенхэма" футбольный газон для своего стадиона "Элланд Роуд" за 300 тысяч фунтов.

Состояние поля на "Элланд Роуд" было подвергнуто суровой критике после матча "Лидса" против "Брайтона" в прошлый уикенд.



"Белые" признали проблему и, как сообщает The Athletic, собираются застелить новый гибридный газон в срок до следующего ближайшего матча — против "Эвертона" 3 февраля.



Данный газон "шпоры" выращивали для себя, но поскольку планировавшиеся на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" матчи по американскому футболу были отменены, то согласились продать травяное покрытие своим коллегам по Премьер-Лиге.



В "Лидсе" надеются, что новый газон положительно скажется на игре коллектива Марсело Бьелсы как команды, исповедующей атакующий футбол.