Варди пропустит несколько недель
Нападающий "Лестера" Джейми Варди пропустит несколько недель после перенесенной операции на грыже.
В концовках многих матчей этого сезона Варди испытывал видимый дискомфорт, в результате чего "лисы" приняли решение отправить 34-летнего англичанина под нож хирурга.
"На протяжении последних месяцев нам удавалось контролировать его состояние. Но он больше не может терпеть. Операция поможет ему. У него будет еще много времени в этом сезоне, чтобы проявить себя", — цитирует главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса Sky Sports.
Добавим, в этом сезоне Варди забил 11 голов в рамках Премьер-Лиги, включая шесть с пенальти.
22.01.2021 17:40
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