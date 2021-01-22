Нападающий "Лестера" Джейми Варди пропустит несколько недель после перенесенной операции на грыже.

В концовках многих матчей этого сезона Варди испытывал видимый дискомфорт, в результате чего "лисы" приняли решение отправить 34-летнего англичанина под нож хирурга.



"На протяжении последних месяцев нам удавалось контролировать его состояние. Но он больше не может терпеть. Операция поможет ему. У него будет еще много времени в этом сезоне, чтобы проявить себя", — цитирует главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса Sky Sports.



Добавим, в этом сезоне Варди забил 11 голов в рамках Премьер-Лиги, включая шесть с пенальти.