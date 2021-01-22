Де Брюйне пропустит от четырех до шести недель

Кевин Де Брюйне Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что полузащитник Кевин Де Брюйне пропустит до полутора месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Накануне в прессе появились слухи, что полученная против "Астон Виллы" травма мышечного характера оставит Де Брюйне вне игры на две-три недели.

Выступая перед прессой в пятницу, Гвардиола сообщил уточненный диагноз, который не оставляет Кевину шансов на участие в матчах против "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и, вероятно, "Арсенала" в следующем месяце.

"Доктор поставил диагноз этим утром, и Кевин пропустит от четырех до шести недель. Большая потеря, не так ли? Это так, но мы должны двигаться дальше".

"Это удар по нему и удар по нам, но мы должны найти решение. Сейчас непросто каждому, и мы должны подстроиться", — цитирует Гвардиолу Goal.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2021 17:00

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  1. mancityman 22.01.2021 17:18 # mancityman
    Отдыхай Кэп!!!

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  2. reams 22.01.2021 17:05 # reams
    к Арсеналу вернется, зато всю шушеру пропустит, да

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