Де Брюйне пропустит от четырех до шести недель
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что полузащитник Кевин Де Брюйне пропустит до полутора месяцев с травмой задней поверхности бедра.
Накануне в прессе появились слухи, что полученная против "Астон Виллы" травма мышечного характера оставит Де Брюйне вне игры на две-три недели.
Выступая перед прессой в пятницу, Гвардиола сообщил уточненный диагноз, который не оставляет Кевину шансов на участие в матчах против "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и, вероятно, "Арсенала" в следующем месяце.
"Доктор поставил диагноз этим утром, и Кевин пропустит от четырех до шести недель. Большая потеря, не так ли? Это так, но мы должны двигаться дальше".
"Это удар по нему и удар по нам, но мы должны найти решение. Сейчас непросто каждому, и мы должны подстроиться", — цитирует Гвардиолу Goal.
22.01.2021 17:00
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Отдыхай Кэп!!!
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к Арсеналу вернется, зато всю шушеру пропустит, да
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