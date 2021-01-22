"Арсенал" близок к аренде Эдегора

Мартин Эдегор "Арсенал" близок к сделке по аренде полузащитника "Реала" Мартина Эдегора.

Эдегор дал ясно понять "Реалу", что из-за дефицита игрового времени хочет покинуть Мадрид в это трансферное окно.

Мартина связывали с возвращением в "Реал Сосьедад", где он неплохо провел прошлый сезон на правах аренды, однако двум клубам Ла Лиги не удалось договориться, сообщает ESPN.

Сам Эдегор также надеялся вернуться к баскам, но после разговора с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой согласился на командировку в Лондон.

22-летний норвежец пропустил тренировку "Реала" в пятницу и, как ожидается, в ближайшее время присоединится к "канонирам", хотя некоторые детали сделки все еще нуждаются в согласовании.


Метки Арсенал, Реал, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. french 22.01.2021 16:39 # french
    Талантливый парень, рано в Реал просто спрыгнул, годик - другой надо было попылись у басков в клубе.

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  2. reams 22.01.2021 16:19 # reams
    сча бы ноунеймов каких-то в состав брать, когда у тебя скамейка и так полная

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