"Арсенал" близок к аренде Эдегора
"Арсенал" близок к сделке по аренде полузащитника "Реала" Мартина Эдегора.
Эдегор дал ясно понять "Реалу", что из-за дефицита игрового времени хочет покинуть Мадрид в это трансферное окно.
Мартина связывали с возвращением в "Реал Сосьедад", где он неплохо провел прошлый сезон на правах аренды, однако двум клубам Ла Лиги не удалось договориться, сообщает ESPN.
Сам Эдегор также надеялся вернуться к баскам, но после разговора с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой согласился на командировку в Лондон.
22-летний норвежец пропустил тренировку "Реала" в пятницу и, как ожидается, в ближайшее время присоединится к "канонирам", хотя некоторые детали сделки все еще нуждаются в согласовании.
22.01.2021 16:00
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Талантливый парень, рано в Реал просто спрыгнул, годик - другой надо было попылись у басков в клубе.
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сча бы ноунеймов каких-то в состав брать, когда у тебя скамейка и так полная
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