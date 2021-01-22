"Арсенал" близок к аренде Эдегора

"Арсенал" близок к сделке по аренде полузащитника "Реала" Мартина Эдегора.

Эдегор дал ясно понять "Реалу", что из-за дефицита игрового времени хочет покинуть Мадрид в это трансферное окно.



Мартина связывали с возвращением в "Реал Сосьедад", где он неплохо провел прошлый сезон на правах аренды, однако двум клубам Ла Лиги не удалось договориться, сообщает ESPN.



Сам Эдегор также надеялся вернуться к баскам, но после разговора с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой согласился на командировку в Лондон.



22-летний норвежец пропустил тренировку "Реала" в пятницу и, как ожидается, в ближайшее время присоединится к "канонирам", хотя некоторые детали сделки все еще нуждаются в согласовании.