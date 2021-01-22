"Арсенал" арендовал Мэта Райана

"Арсенал" взял голкипера "Брайтона" Мэта Райана в аренду, рассчитанную до конца сезона.

Продав Эмилиано Мартинеса в "Астон Виллу" за 17 миллионов фунтов в сентябре, главный тренер "канониров" Микель Артета пригласил Алекса Рунарссона из "Дижона" на роль дублера для первого номера команды Бернда Лено.



Однако Рунарссон с этой ролью не справился, вдобавок недавно "Арсенал" отпустил Мэтта Мэйси в аренду в "Хайберниан".



Так Артете потребовался еще один голкипер, которым стал 28-летний Райан, на счету которого 59 матчей за сборную Австралии и участие в двух Чемпионатах Мира.



Райан выступал за "Брайтон" с 2017 год, сыграв 121 матч в рамках Премьер-Лиги. Этот сезон Мэт начинал первым номером "чаек", но затем стал проигрывать конкуренцию Роберту Санчесу, поэтому на вариант с "Арсеналом", где он сможет получать практику в Кубке Англии и Лиге Европы, согласился без колебаний.