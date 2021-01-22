Шварцер: "Не думаю, что Рюдигер достаточно хорош для "Челси"

Экс-голкипер "Челси" Марк Шварцер выразил свое удивление по поводу возвращения Антонио Рюдигера в стартовый состав.

Встревоженный игрой своей команды в обороне, главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард поспешил разрушить связку Курта Зума с Тиаго Силвой в центре защиты и в двух последних матчах ставил в пару к бразильскому ветерану Рюдигера.



И если против "Фулхэма" это сработало, то с "Лестером" подопечные Лэмпарда провалились, окончательно убедив Шварцера, что Антонио не соответствует уровню "Челси".



"Я очень удивлен, что Рюдигер вернулся в основу, потому что я не считаю его таким уж замечательным защитником. Не думаю, что он достаточно хорош для "Челси". Думаю, у него было достаточно шансов".



"Да, в прошлом сезоне или сезоном прежде у Курта Зума было много проблем со здоровьем, но я считаю его лучшим партнером для Силвы. Пару недель назад они показали, насколько хороши могут быть вместе".



"Когда-нибудь у них должен был случиться спад, но я бы не стал ничего мудрить и позволил бы им вернуться в форму, играя матчи".



"Думаю, Кристенсен — хороший игрок, чтобы быть где-нибудь на подхвате. Томори я бы тоже поставил выше Рюдигера. Я удивлен, что Томори совсем нет места в их планах", — сообщил Шварцер Stadium Astro.