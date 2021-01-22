"Шеффилд Юнайтед" уговаривает Лингарда
"Шеффилд Юнайтед" пытается убедить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда, что тому будет легче подыскать себе большой клуб летом в случае перехода в аренду к "клинкам" на вторую половину сезона.
В этом сезоне Лингард провел только три матча за "красных дьяволов", не сыграв ни минуты в рамках Премьер-Лиги, и эта ситуация совершенно не устраивает Джесси.
28-летний англичанин имеет достаточно вариантов на руках, в том числе из-за пределов Премьер-Лиги, однако "Шеффилд Юнайтед" считает себя фаворитом этой борьбы.
Как сообщат Daily Mirror, главный тренер "клинков" Крис Уайлдер уже переговорил с Лингардом, пообещав тому не только регулярную игровую практику, но и центральную роль в команде.
"Шеффилд Юнайтед" представил Лингарду детальный план, заверив Джесси, что это та самая возможность, чтобы перезагрузить затормозившую карьеру воспитанника МЮ.
22.01.2021 13:00
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"Шеффилд" уже не жилец в любом случае.
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