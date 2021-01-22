Каррагер опасается за место "Ливерпуля" в топ-4

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер опасается, что "Ливерпуль" может поставить под угрозу свое попадание в топ-4 Премьер-Лиги, если не выправит ситуацию с результатами.

Домашнее поражение 0:1 от "Бернли" в четверг вечером означает, что "Ливерпуль" не знает побед в Премьер-Лиге уже пять матчей кряду и уже более семи часов игрового времени не может забить.



И хотя отставание "Ливерпуля" от вершины таблицы составляет только шесть очков, Каррагер чувствует, что с такой игрой команде Юргена Клоппа придется сосредоточиться на более приземленной задаче, нежели защита титула.



"Ливерпуль" так плохо переходит в атаку. Они во многих милях позади того, что показывали в предыдущие годы.



"В данный момент похоже на то, что титул ускользает от них. Шесть очков все еще можно отыграть, но с такой формой и таким календарем "Ливерпулю", возможно, стоит волноваться за место в топ-4, нежели за титул".



"Им нужно о многом поразмышлять. Я не могу помочь и сам гадаю, что пошло не так. Я не могу вспомнить, чтобы этот "Ливерпуль" был настолько не в форме", — сообщил Каррагер в эфире.