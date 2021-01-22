Вейналдум переадресовал вопросы насчет своего будущего "Ливерпулю"
Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум заявил, что у него нет новостей относительно своего будущего.
Ранее в январе появилась информация, что Вейнадум окончательно решил не продлевать свой истекающий в конце сезона контракт и летом перейдет свободным агентом в "Барселону".
30-летний голландец, который вывел "красных" с капитанской повязкой на проигранный матч Премьер-Лиги против "Бернли", не подтверждает и не опровергает эти слухи, лишь намекая, что "Ливерпуль" сам решит, когда рассказать правду публике.
"Нет, у меня пока нет новостей относительно своей ситуации".
"Также думаю, это не я должен делиться новостями. Клуб должен сделать это. Если новости есть, клуб ими поделится", — сообщил Вейналдум Sky Sports.
22.01.2021 11:00
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