Клопп: "Было бы глупо говорить о чемпионской гонке"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в сложившейся ситуации говорить о борьбе за титул Премьер-Лиги было бы глупо.
Владея мячом 71 процент времени и нанеся 27 ударов, включая шесть в створ, "Ливерпуль" умудрился потерпеть поражение 0:1 от "Бернли" — свое первое с апреля 2017 домашнее поражение в Премьер-Лиге.
Кроме того, "красные" уже в четвертом матче чемпионата кряду не смогли забить, и Клоппу совершенно не до разговоров о титуле.
"Мы не забиваем четыре матча, мы едва проиграли "Бернли" — насколько глупо было бы говорить о чемпионской гонке в такой ситуации?"
"Мы должны выигрывать матчи. А для этого мы должны забивать голы. Это не ставится под сомнение. Мы должны измениться и прибавить".
"Если что-то не получается, мы должны трудиться упорнее, чтобы делать правильные вещи чаще и быть стабильнее".
"Мы не относимся к этому, словно это легко. Это не легко. Это лишь показывает, насколько хороши и стабильны были парни раньше, и к такому никогда нельзя относиться, словно это само собой разумеющееся".
"Теперь я должен объяснить парням еще четче, что мы должны делать в правильные моменты, чтобы снова забить", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
22.01.2021 09:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Урезать зарплату в трое, посмотрим как они начнут бегать
(ответить)
Только трансферы и свежая кровь. Эти парни устали. Правда, вторая половина сезона будет поярче. Когда вернутся: Жота, Окс, ВВД, Гомес с Матипом, жизнь явно станет веселее
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий