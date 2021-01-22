Клопп: "Было бы глупо говорить о чемпионской гонке"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в сложившейся ситуации говорить о борьбе за титул Премьер-Лиги было бы глупо.

Владея мячом 71 процент времени и нанеся 27 ударов, включая шесть в створ, "Ливерпуль" умудрился потерпеть поражение 0:1 от "Бернли" — свое первое с апреля 2017 домашнее поражение в Премьер-Лиге.

Кроме того, "красные" уже в четвертом матче чемпионата кряду не смогли забить, и Клоппу совершенно не до разговоров о титуле.

"Мы не забиваем четыре матча, мы едва проиграли "Бернли" — насколько глупо было бы говорить о чемпионской гонке в такой ситуации?"

"Мы должны выигрывать матчи. А для этого мы должны забивать голы. Это не ставится под сомнение. Мы должны измениться и прибавить".

"Если что-то не получается, мы должны трудиться упорнее, чтобы делать правильные вещи чаще и быть стабильнее".

"Мы не относимся к этому, словно это легко. Это не легко. Это лишь показывает, насколько хороши и стабильны были парни раньше, и к такому никогда нельзя относиться, словно это само собой разумеющееся".

"Теперь я должен объяснить парням еще четче, что мы должны делать в правильные моменты, чтобы снова забить", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2021 09:00

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