В "Юнайтед" поверили, что Погба может остаться

У боссов "Манчестер Юнайтед" крепнет уверенность, что полузащитник Поль Погба передумает уходить из клуба грядущим летом.

Ранее в этом сезоне агент Мино Райола сделал скандальное заявление о том, что между Погба и "Юнайтед" все кончено. Представитель Поля исключил подписание нового контракта и дал понять, что его клиент покинет "Олд Траффорд" в 2021 году.



Однако затем что-то произошло. Райола затих, а Погба вернул свое место в стартовом составе "красных дьяволов" и набрал великолепную форму, в последнее время затмив даже Бруну Фернандеша.



Несмотря на все скандалы, у Погба всегда были очень хорошие отношения с главным тренером "Юнайтед" Оле Гуннаром Сульшером. Кроме того, теперь, когда "дьяволы" возглавляют Премьер-Лигу, Поль почувствовал, что может сражаться за самые важные трофеи, не меняя клуб.



Это преображение Погба, утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, вселяет в руководство "Юнайтед" надежду, что Поль согласится сесть за стол переговоров и обсудить продление своего контракта, истекающего через 18 месяцев.