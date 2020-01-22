В "Юнайтед" поверили, что Погба может остаться
У боссов "Манчестер Юнайтед" крепнет уверенность, что полузащитник Поль Погба передумает уходить из клуба грядущим летом.
Ранее в этом сезоне агент Мино Райола сделал скандальное заявление о том, что между Погба и "Юнайтед" все кончено. Представитель Поля исключил подписание нового контракта и дал понять, что его клиент покинет "Олд Траффорд" в 2021 году.
Однако затем что-то произошло. Райола затих, а Погба вернул свое место в стартовом составе "красных дьяволов" и набрал великолепную форму, в последнее время затмив даже Бруну Фернандеша.
Несмотря на все скандалы, у Погба всегда были очень хорошие отношения с главным тренером "Юнайтед" Оле Гуннаром Сульшером. Кроме того, теперь, когда "дьяволы" возглавляют Премьер-Лигу, Поль почувствовал, что может сражаться за самые важные трофеи, не меняя клуб.
Это преображение Погба, утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, вселяет в руководство "Юнайтед" надежду, что Поль согласится сесть за стол переговоров и обсудить продление своего контракта, истекающего через 18 месяцев.
22.01.2021 08:00
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