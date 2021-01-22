Клопп: "Было невозможно проиграть этот матч"

Алиссон и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп удивлен, что его команда проиграла "Бернли", но ответственность за поражение берет на себя.

Не проиграв ни одного из 68 предыдущих домашних матчей Премьер-Лиги, в четверг вечером "Ливерпуль" споткнулся о "Бернли". "Красные" пропустили единственный гол с пенальти в концовке.

Таким образом, "Ливерпуль" не может забить уже в четырех матчах Премьер-Лиги кряду, чего не случалось 21 год. И Клопп чувствует, что просто не дал своим игрокам правильных инструментов для достижения победы.

"Было практически невозможно проиграть этот матч, но мы умудрились. И это моя вина, потому что я должен был убедиться, что парни правильно настроились, обладают правильной уверенностью в себе и принимают правильные решения".

"Мы много владели мячом, мы создавали кое-какие опасные ситуации, но в данный момент у нас нет порядка с финальным решением, и это проблема. Доставляя мяч в правильное место, мы не наносим удар".

"Я говорил то же самое на прошлой неделе. Проблема в том, что что-то не работает, и нам нужно упорнее стараться и лучше принимать свои решения. Сегодня у нас не получилось с этим, и нужно это признать. Здесь нечего добавить. Поэтому мы и проиграли матч".

"Это всегда моя вина. Когда что-то не получается, виноват в этом я. Когда что-то получается, это благодаря игрокам", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Бернли, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2021 06:00

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  1. liverfun 22.01.2021 06:12 # liverfun
    Не вижу смысла кого-то ругать, у команды очевидно спад, с которым сталкивались практически все клубы апл в этом сезоне. Единственное - нет скамейки у ливерпуля, так бы с меньшими потерями прошли этот отрезок

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