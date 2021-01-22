Клопп: "Было невозможно проиграть этот матч"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп удивлен, что его команда проиграла "Бернли", но ответственность за поражение берет на себя.
Не проиграв ни одного из 68 предыдущих домашних матчей Премьер-Лиги, в четверг вечером "Ливерпуль" споткнулся о "Бернли". "Красные" пропустили единственный гол с пенальти в концовке.
Таким образом, "Ливерпуль" не может забить уже в четырех матчах Премьер-Лиги кряду, чего не случалось 21 год. И Клопп чувствует, что просто не дал своим игрокам правильных инструментов для достижения победы.
"Было практически невозможно проиграть этот матч, но мы умудрились. И это моя вина, потому что я должен был убедиться, что парни правильно настроились, обладают правильной уверенностью в себе и принимают правильные решения".
"Мы много владели мячом, мы создавали кое-какие опасные ситуации, но в данный момент у нас нет порядка с финальным решением, и это проблема. Доставляя мяч в правильное место, мы не наносим удар".
"Я говорил то же самое на прошлой неделе. Проблема в том, что что-то не работает, и нам нужно упорнее стараться и лучше принимать свои решения. Сегодня у нас не получилось с этим, и нужно это признать. Здесь нечего добавить. Поэтому мы и проиграли матч".
"Это всегда моя вина. Когда что-то не получается, виноват в этом я. Когда что-то получается, это благодаря игрокам", — сообщил Клопп Sky Sports.
22.01.2021 06:00
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Последние комментарии:
Не вижу смысла кого-то ругать, у команды очевидно спад, с которым сталкивались практически все клубы апл в этом сезоне. Единственное - нет скамейки у ливерпуля, так бы с меньшими потерями прошли этот отрезок
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