"Бернли" прервал б8-матчевую беспроигрышную серию "Ливерпуля" дома
"Ливерпуль" потерпел свое первое с апреля 2017 домашнее поражение в Премьер-Лиге, пропустив единственный гол от "Бернли" с пенальти в концовке матча — 0:1.
По сравнению с безголевым матчем против "Манчестер Юнайтед" в стартовом составе "красных" появились Жоэль Матип, Алекс Окслейд-Чемберлен и Дивок Ориги, заменив Джордана Хендерсона, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.
В старт "бордовых" вернулись Чарли Тэйлор и Дуайт Макнил, заменив Эрика Питерса и Йоханна Берга Гудмундссона.
Мяч начался с преимуществом хозяев, но первыми моменты принялись создавать гости — голкиперу "Ливерпуля" Алиссону пришлось дважды выручать свою команду.
"Красные" свой первый удар в створ нанесли только на 23-й минуте — Ник Поуп уверенно среагировал на дальний выстрел Окслейд-Чемберлена.
Хозяева продолжили пристреливаться, но большинство ударов либо были неточными, либо не представляли сложности для Поупа. "Бернли" чувствовал себя в меру комфортно.
Первый действительно голевой момент "Ливерпуль" создал на 43-й минуте, когда Ориги подкараулил техническую ошибку Бена Ми и вышел один на один. Дивок пробил, не сближаясь с голкипером, и попал в перекладину.
Перед самым свистком на перерыв случилась небольшая стычка игроков двух команд, и обычно беспощадный рефери Майк Дин с системой VAR откровенно пожалели Фабиньо, который грубо лягнул ногой Эшли Барнса.
Во втором тайме особого сдвига не произошло, и уже на 57-й минуте Юрген Клопп ввел в игру Салаха и Фирмино.
У Поупа, конечно, добавилось работы, но "бордовые" все равно стойко держались и не паниковали. "Ливерпуль" довольствовался полумоментами — лишь Салах имел реальную возможность открыть счет, но голкипер отразил его удар в ближний угол.
После перерыва гости атаковали крайне редко, но как раз одна из этих редких вылазок обернулась назначением пенальти. Алиссон в своей штрафной не успел на мяч и сбил Барнса, который сам и реализовал 11-метровый — 0:1.
"Красные" навалились изо последних сил, но отчаянная попытка избежать поражения провалилась.
"Ливерпуль" снова не победил и снова не забил, оставшись на четвертой позиции в Премьер-Лиге. "Бернли" довольно уверенно выдерживал давление чемпиона, а затем использовал свой редкий шанс.
"Ливерпуль" — "Бернли". Отчет о матче
22.01.2021 00:55
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пенсы, двигайтесь, мы с вами под шконочкой посидим, тесно не будет.
Ещё немного и с ггшними на бутыль присядим.
(ответить)
Здравствуйте. А это здесь лузерку обоссывают?
(ответить)
«Бернли» обыгрывает «Ливерпуль» на «Энфилде» и прерывает 68-матчевую беспроигрышную домашнюю серию «красных».
Это означает, что «Челси» сохраняет свой рекорд — 86 домашних матчей без поражений, в период с февраля 2004 по октябрь 2008.
Чиста Челси и Ливерпуль <3
(ответить)
Проиграли и проиграли,бывает.Манки,будьте умнее большинства дурачков в своём злорадствовании,не опускайтесь до уровня некоторых скаузерских обсосов.Трезвым фанам Ливера желаю не раскисать-дерьмо случается.
(ответить)
К - Княгини, то бишь кек.)) Кароч, Бернли на троне!
(ответить)
Чорли мог забирать такой сезон с Конте...
(ответить)
футбол с каждым годом всё хуже и хуже.
(ответить)
Мда, непонятно что с Пулем творится, одновременно с Челси какой-то жуткий спад, но если у пенсов игры нет и физика пошла к хуям, то Пуль тупо перегорел похоже и опять же физика в говне.
Недочемп какой-то в общем, удачи королям обогнать Бруно Юнайтед.
(ответить)
Отставив в сторону бремя гегемонии, отдали очки борющимся за выживание братишкам из города-побратима - Бёрнли
(ответить)
на самом деле это Бернли молорики
знали что шансы будут и дождались
(ответить)
скузи, ебанулись шоль? Вылазьте из-под шконоря. Нашли из-за чего там шоркаться
(ответить)
Зеропуки, що з ибалом?
(ответить)
Меня бомбит, налетайте хейтеры.
Как у нас до сих пор играет кусок дерьма Ориги, можно Погребняка тогда с пенсии вызвать, результат будет тот же.
Как у нас играет в основе Шакири, который только бить издалека когда-то умел, и то это не точно.
Да, нам должны были поставить пенальти, да, Бёрнли дровосеки, да, Поуп был хорош, но если мы с игры им не можем забить, то о чём вообще речь?
И после этого нам не нужны трансферы? Очнитесь блять. Фартить вечно не будет, особенно с таким количеством травм. Салах, Фирмино и Мане очен старались, но они не могут тащить без поддержки полузащиты.
Чёрт знает, что такое
И Алькантара абсолютно бесполезен
(ответить)
А что там по пенальти? Касание то было нанесение удара, и то можно было убежать от этого. А с рукой что? А что такое вар вообще?
(ответить)
над вернером угорали а сами еще хуже
по воробьям лупят
это лига европы максимум, если повезет
(ответить)
Узнаю старый ЛГБТпуль, продолжай в том же духе
(ответить)
да все по делу
зазвездились
и клоп еще хендесону отдых дал, типа и без него всякие аочи справятся с оригами
(ответить)
Лежать+сосать!!! Надеюсь до руководство дойдет что усиливаться надо.
(ответить)
завтра челси бомбанет вулверхемптон, увидите
(ответить)
Для всех защитников Клоппа:
Я никогда не поверю что у ЛФК нет бабок. ФФП работает для всех. Но чета у ТТХ, который Путинский дворец в кредит в центр Лондона поставил бабки есть.
У Челси который так же как и Ливерпуль позапрошлым летом ничего не тратил, но ЛЧ с АПЛ не выигрывал, бабок столько, что можно было бы просто купить FA и вообще не игрть в футбол больше.
У МЮ бабки есть. Хотя там Глейзеры владельцы.
А у Ливерпулч денег нет, вы хотите сказать? Ну ну
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий