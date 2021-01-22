"Бернли" прервал б8-матчевую беспроигрышную серию "Ливерпуля" дома

"Ливерпуль" потерпел свое первое с апреля 2017 домашнее поражение в Премьер-Лиге, пропустив единственный гол от "Бернли" с пенальти в концовке матча — 0:1.

По сравнению с безголевым матчем против "Манчестер Юнайтед" в стартовом составе "красных" появились Жоэль Матип, Алекс Окслейд-Чемберлен и Дивок Ориги, заменив Джордана Хендерсона, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.



В старт "бордовых" вернулись Чарли Тэйлор и Дуайт Макнил, заменив Эрика Питерса и Йоханна Берга Гудмундссона.



Мяч начался с преимуществом хозяев, но первыми моменты принялись создавать гости — голкиперу "Ливерпуля" Алиссону пришлось дважды выручать свою команду.



"Красные" свой первый удар в створ нанесли только на 23-й минуте — Ник Поуп уверенно среагировал на дальний выстрел Окслейд-Чемберлена.



Хозяева продолжили пристреливаться, но большинство ударов либо были неточными, либо не представляли сложности для Поупа. "Бернли" чувствовал себя в меру комфортно.



Первый действительно голевой момент "Ливерпуль" создал на 43-й минуте, когда Ориги подкараулил техническую ошибку Бена Ми и вышел один на один. Дивок пробил, не сближаясь с голкипером, и попал в перекладину.



Перед самым свистком на перерыв случилась небольшая стычка игроков двух команд, и обычно беспощадный рефери Майк Дин с системой VAR откровенно пожалели Фабиньо, который грубо лягнул ногой Эшли Барнса.



Во втором тайме особого сдвига не произошло, и уже на 57-й минуте Юрген Клопп ввел в игру Салаха и Фирмино.



У Поупа, конечно, добавилось работы, но "бордовые" все равно стойко держались и не паниковали. "Ливерпуль" довольствовался полумоментами — лишь Салах имел реальную возможность открыть счет, но голкипер отразил его удар в ближний угол.



После перерыва гости атаковали крайне редко, но как раз одна из этих редких вылазок обернулась назначением пенальти. Алиссон в своей штрафной не успел на мяч и сбил Барнса, который сам и реализовал 11-метровый — 0:1.



"Красные" навалились изо последних сил, но отчаянная попытка избежать поражения провалилась.



"Ливерпуль" снова не победил и снова не забил, оставшись на четвертой позиции в Премьер-Лиге. "Бернли" довольно уверенно выдерживал давление чемпиона, а затем использовал свой редкий шанс.



"Ливерпуль" — "Бернли". Отчет о матче