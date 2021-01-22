"Бернли" прервал б8-матчевую беспроигрышную серию "Ливерпуля" дома

Эшли Барнс "Ливерпуль" потерпел свое первое с апреля 2017 домашнее поражение в Премьер-Лиге, пропустив единственный гол от "Бернли" с пенальти в концовке матча — 0:1.

По сравнению с безголевым матчем против "Манчестер Юнайтед" в стартовом составе "красных" появились Жоэль Матип, Алекс Окслейд-Чемберлен и Дивок Ориги, заменив Джордана Хендерсона, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.

В старт "бордовых" вернулись Чарли Тэйлор и Дуайт Макнил, заменив Эрика Питерса и Йоханна Берга Гудмундссона.

Мяч начался с преимуществом хозяев, но первыми моменты принялись создавать гости — голкиперу "Ливерпуля" Алиссону пришлось дважды выручать свою команду.

"Красные" свой первый удар в створ нанесли только на 23-й минуте — Ник Поуп уверенно среагировал на дальний выстрел Окслейд-Чемберлена.

Хозяева продолжили пристреливаться, но большинство ударов либо были неточными, либо не представляли сложности для Поупа. "Бернли" чувствовал себя в меру комфортно.

Первый действительно голевой момент "Ливерпуль" создал на 43-й минуте, когда Ориги подкараулил техническую ошибку Бена Ми и вышел один на один. Дивок пробил, не сближаясь с голкипером, и попал в перекладину.

Перед самым свистком на перерыв случилась небольшая стычка игроков двух команд, и обычно беспощадный рефери Майк Дин с системой VAR откровенно пожалели Фабиньо, который грубо лягнул ногой Эшли Барнса.

Во втором тайме особого сдвига не произошло, и уже на 57-й минуте Юрген Клопп ввел в игру Салаха и Фирмино.

У Поупа, конечно, добавилось работы, но "бордовые" все равно стойко держались и не паниковали. "Ливерпуль" довольствовался полумоментами — лишь Салах имел реальную возможность открыть счет, но голкипер отразил его удар в ближний угол.

После перерыва гости атаковали крайне редко, но как раз одна из этих редких вылазок обернулась назначением пенальти. Алиссон в своей штрафной не успел на мяч и сбил Барнса, который сам и реализовал 11-метровый — 0:1.

"Красные" навалились изо последних сил, но отчаянная попытка избежать поражения провалилась.

"Ливерпуль" снова не победил и снова не забил, оставшись на четвертой позиции в Премьер-Лиге. "Бернли" довольно уверенно выдерживал давление чемпиона, а затем использовал свой редкий шанс.

"Ливерпуль" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2021 00:55

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bmw-e34 22.01.2021 01:38 # bmw-e34
    Пенсы, двигайтесь, мы с вами под шконочкой посидим, тесно не будет.
    Ещё немного и с ггшними на бутыль присядим.

    (ответить)

  2. division 22.01.2021 01:37 # division
    Здравствуйте. А это здесь лузерку обоссывают?

    (ответить)

  3. zheka000000 22.01.2021 01:34 # zheka000000
    «Бернли» обыгрывает «Ливерпуль» на «Энфилде» и прерывает 68-матчевую беспроигрышную домашнюю серию «красных».

    Это означает, что «Челси» сохраняет свой рекорд — 86 домашних матчей без поражений, в период с февраля 2004 по октябрь 2008.

    Чиста Челси и Ливерпуль <3

    (ответить)

  4. osetin-15reg 22.01.2021 01:29 # osetin-15reg
    Проиграли и проиграли,бывает.Манки,будьте умнее большинства дурачков в своём злорадствовании,не опускайтесь до уровня некоторых скаузерских обсосов.Трезвым фанам Ливера желаю не раскисать-дерьмо случается.

    (ответить)

  5. mc-od 22.01.2021 01:27 # mc-od
    К - Княгини, то бишь кек.)) Кароч, Бернли на троне!

    (ответить)

  6. skydreams 22.01.2021 01:26 # skydreams
    Чорли мог забирать такой сезон с Конте...

    (ответить)

  7. scholes18 22.01.2021 01:26 # scholes18
    футбол с каждым годом всё хуже и хуже.

    (ответить)

  8. berloga777 22.01.2021 01:23 # berloga777
    Мда, непонятно что с Пулем творится, одновременно с Челси какой-то жуткий спад, но если у пенсов игры нет и физика пошла к хуям, то Пуль тупо перегорел похоже и опять же физика в говне.
    Недочемп какой-то в общем, удачи королям обогнать Бруно Юнайтед.

    (ответить)

  9. lfcynwa 22.01.2021 01:21 # lfcynwa
    Отставив в сторону бремя гегемонии, отдали очки борющимся за выживание братишкам из города-побратима - Бёрнли

    (ответить)

  10. superperez101 22.01.2021 01:19 # superperez101
    на самом деле это Бернли молорики
    знали что шансы будут и дождались

    (ответить)

  11. zheka000000 22.01.2021 01:18 # zheka000000
    скузи, ебанулись шоль? Вылазьте из-под шконоря. Нашли из-за чего там шоркаться

    (ответить)

  12. narcot 22.01.2021 01:18 # narcot
    Зеропуки, що з ибалом?

    (ответить)

  13. shadow-- 22.01.2021 01:15 # shadow--
    Меня бомбит, налетайте хейтеры.
    Как у нас до сих пор играет кусок дерьма Ориги, можно Погребняка тогда с пенсии вызвать, результат будет тот же.
    Как у нас играет в основе Шакири, который только бить издалека когда-то умел, и то это не точно.
    Да, нам должны были поставить пенальти, да, Бёрнли дровосеки, да, Поуп был хорош, но если мы с игры им не можем забить, то о чём вообще речь?
    И после этого нам не нужны трансферы? Очнитесь блять. Фартить вечно не будет, особенно с таким количеством травм. Салах, Фирмино и Мане очен старались, но они не могут тащить без поддержки полузащиты.
    Чёрт знает, что такое
    И Алькантара абсолютно бесполезен

    (ответить)

  14. gerry 22.01.2021 01:15 # gerry
    А что там по пенальти? Касание то было нанесение удара, и то можно было убежать от этого. А с рукой что? А что такое вар вообще?

    (ответить)

  15. superperez101 22.01.2021 01:13 # superperez101
    над вернером угорали а сами еще хуже
    по воробьям лупят

    это лига европы максимум, если повезет

    (ответить)

  16. manreds 22.01.2021 01:12 # manreds
    Узнаю старый ЛГБТпуль, продолжай в том же духе

    (ответить)

  17. superperez101 22.01.2021 01:10 # superperez101
    да все по делу
    зазвездились

    и клоп еще хендесону отдых дал, типа и без него всякие аочи справятся с оригами

    (ответить)

  18. liverpo0ol 22.01.2021 01:10 # liverpo0ol
    Лежать+сосать!!! Надеюсь до руководство дойдет что усиливаться надо.

    (ответить)

  19. lexa-arsenal 22.01.2021 01:10 # lexa-arsenal
    завтра челси бомбанет вулверхемптон, увидите

    (ответить)

  20. rentv 22.01.2021 01:09 # rentv
    Для всех защитников Клоппа:

    Я никогда не поверю что у ЛФК нет бабок. ФФП работает для всех. Но чета у ТТХ, который Путинский дворец в кредит в центр Лондона поставил бабки есть.

    У Челси который так же как и Ливерпуль позапрошлым летом ничего не тратил, но ЛЧ с АПЛ не выигрывал, бабок столько, что можно было бы просто купить FA и вообще не игрть в футбол больше.

    У МЮ бабки есть. Хотя там Глейзеры владельцы.


    А у Ливерпулч денег нет, вы хотите сказать? Ну ну

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: