"Челси" не получит Нагельсманна посреди сезона

Юлиан Нагельсманн "Челси" придется запастись терпением до лета, если "синие" захотят переманить главного тренера "РБ Лейпциг" Юлиана Нагельсманна.

После пяти поражений в восьми последних матчах Премьер-Лиги нынешний наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард оказался под колоссальным давлением.

Даже самые уважаемые английские медиа считают, что Лэмпард будет уволен, если результаты и игра не улучшатся в самое ближайшее время.

Также ожидается, что в случае расставания с Лэмпардом "Челси" постарается пригласить немецкоговорящего специалиста, учитывая то, какие колоссальные средства были инвестированы в Кая Хаверца и Тимо Вернера.

Одним из возможных сменщиков Лэмпарда назывался как раз Нагельсманн, однако Sky Sports утверждает, что отъезд Юлиана из Лейпцига посреди сезона исключен.

Прямо сейчас "РБ Лейпциг" занимает второе место в Бундеслиге, уступая четыре очка лидирующей "Баварии", а также готовится к возобновлению Лиги Чемпионов.

По этой же причине "РБ Лейпциг" ни за что не продаст защитника Дайо Упамекано в январе.

А вот в конце сезона вероятность ухода Нагельсманна будет выше. Более того, у "РБ Лейпциг" уже есть готовая замена Юлиану в лице Джесси Марша из родственного "Ред Булл".


Метки Нагельсманн, РБ Лейпциг, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2021 00:05

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  1. j-silver 22.01.2021 00:57 # j-silver
    Что значит не получит? Are you ohueli tam? Нам до конца сезона терпеть эту говноигру чи шо?

    (ответить)

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