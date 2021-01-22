"Челси" не получит Нагельсманна посреди сезона

"Челси" придется запастись терпением до лета, если "синие" захотят переманить главного тренера "РБ Лейпциг" Юлиана Нагельсманна.

После пяти поражений в восьми последних матчах Премьер-Лиги нынешний наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард оказался под колоссальным давлением.



Даже самые уважаемые английские медиа считают, что Лэмпард будет уволен, если результаты и игра не улучшатся в самое ближайшее время.



Также ожидается, что в случае расставания с Лэмпардом "Челси" постарается пригласить немецкоговорящего специалиста, учитывая то, какие колоссальные средства были инвестированы в Кая Хаверца и Тимо Вернера.



Одним из возможных сменщиков Лэмпарда назывался как раз Нагельсманн, однако Sky Sports утверждает, что отъезд Юлиана из Лейпцига посреди сезона исключен.



Прямо сейчас "РБ Лейпциг" занимает второе место в Бундеслиге, уступая четыре очка лидирующей "Баварии", а также готовится к возобновлению Лиги Чемпионов.



По этой же причине "РБ Лейпциг" ни за что не продаст защитника Дайо Упамекано в январе.



А вот в конце сезона вероятность ухода Нагельсманна будет выше. Более того, у "РБ Лейпциг" уже есть готовая замена Юлиану в лице Джесси Марша из родственного "Ред Булл".