Де Брюйне пропустит две-три недели

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне пропустит около двух-трех недель с травмой задней поверхности бедра.

Напомним, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола был вынужден снять Де Брюйне с игры около часовой отметки победного для "горожан" матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" накануне вечером (2:0).



Углубленное обследование, на которое был отправлен Кевин, обнаружило небольшой мышечный надрыв, о чем сообщает The Athletic со ссылкой на близкий к игроку источник.



В ближайший уикенд "Сити" сыграет против "Челтенхэма" в Кубке Англии, а затем проведет матчи Премьер-Лиги против "Вест Бромвича", "Шеффилд Юнайтед" и "Бернли". В них де Брюйне, естественно, не примет участия.



После этого относительно легкого отрезка "горожан" ожидает выезд к "Ливерпулю" 7 февраля, а также битвы против "Тоттенхэма" и "Арсенала". Теперь участие в них 29-летнего бельгийца находится под вопросом.