Дин Смит обвинен в оскорблении рефери

FA предъявила обвинения главному тренеру "Астон Виллы" Дину Смиту, который оскорбил бригаду арбитров во время матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Накануне "Вилла" потерпела поражение 2:0 на "Этихад", свой первый гол пропустив только на 79-й минуте, когда Бернарду Силве удался прекрасный удар с дистанции.



Смит был чрезвычайно возмущен тем, что рефери в поле Джон Мосс и его видеоассистент Энди Мэдли засчитали гол, проигнорировав тот факт, что Силве ассистировал Родри, вступивший в отбор мяч из офсайда.



Выругавшись в адрес арбитров, 49-летний Смит увидел перед собой красную карточку и был вынужден удалиться из технической зоны на концовку матча.



Теперь у Джона есть время до вторника, 26 января, чтобы объяснить свое поведение и ответить на выдвинутые Ассоциацией обвинения.





GOALL!! Bernardo Silva with an incredible goal against Aston Villa! pic.twitter.com/6psR7t8pSX