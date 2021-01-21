"Лестер" хочет вернуть Эриксена в Премьер-Лигу

Кристиан Эриксен "Лестер" проявил интерес к полузащитнику "Интера" Кристиану Эриксену.

Напомним, Эриксен присоединился к "Интеру" лишь год назад из "Тоттенхэма" по сделке стоимостью 16 миллионов фунтов.

Однако "Интер" быстро разочаровался в Кристиане, и еще в прошлом месяце директор итальянского клуба Джузеппе Маротта подтвердил, что 28-летний датчанин будет доступен для трансфера в январе.

В предыдущие недели Эриксена сватали в ПСЖ, "Вест Хэм", "Арсенал" и назад в "Тоттенхэм". Очередным клубом, который связывают с Кристианом, стал "Лестер".

Как сообщает The Telegraph, главный тренер "лис" Брендан Роджерс видит в Эриксене замену для Денниса Прата, который выбыл на три месяца с травмой задней поверхности бедра.

Роджерс считает, что приглашение Эриксена с его опытом выступлений в Премьер-Лиге повысит шансы "Лестера" если не выиграть титул, то попасть в Лигу Чемпионов.


Метки Интер, Лестер, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. gunnerlove 21.01.2021 22:02 # gunnerlove
    Пожалуй лучший вариант для датчанина

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  2. nietzsche 21.01.2021 21:59 # nietzsche
    Эриксен, Тилеманс, Ндиди, Мэдисон - не дурно!

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  3. vyrentz 21.01.2021 21:04 # vyrentz
    Опасно

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