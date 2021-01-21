"Лестер" хочет вернуть Эриксена в Премьер-Лигу
"Лестер" проявил интерес к полузащитнику "Интера" Кристиану Эриксену.
Напомним, Эриксен присоединился к "Интеру" лишь год назад из "Тоттенхэма" по сделке стоимостью 16 миллионов фунтов.
Однако "Интер" быстро разочаровался в Кристиане, и еще в прошлом месяце директор итальянского клуба Джузеппе Маротта подтвердил, что 28-летний датчанин будет доступен для трансфера в январе.
В предыдущие недели Эриксена сватали в ПСЖ, "Вест Хэм", "Арсенал" и назад в "Тоттенхэм". Очередным клубом, который связывают с Кристианом, стал "Лестер".
Как сообщает The Telegraph, главный тренер "лис" Брендан Роджерс видит в Эриксене замену для Денниса Прата, который выбыл на три месяца с травмой задней поверхности бедра.
Роджерс считает, что приглашение Эриксена с его опытом выступлений в Премьер-Лиге повысит шансы "Лестера" если не выиграть титул, то попасть в Лигу Чемпионов.
21.01.2021 21:00
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Пожалуй лучший вариант для датчанина
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Эриксен, Тилеманс, Ндиди, Мэдисон - не дурно!
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Опасно
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