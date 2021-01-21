Руни: "Юнайтед" выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне"

Манчестер Юнайтед Главный тренер "Дерби" Уэйн Руни ожидает, что его бывший клуб "Манчестер Юнайтед" выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.

Последний раз "красные дьяволы" выигрывали титул еще в 2013 году при сэре Алексе Фергюсоне и тех пор даже ни разу не участвовали в чемпионской гонке — ни разу до этого сезона.

В этом сезоне "Юнайтед" выступает более чем достойно, вернув себе лидерство в таблице благодаря волевой победе 1:2 над "Фулхэмом" накануне вечером.

У Руни, который пять раз выигрывал Премьер-Лигу с "Юнайтед", есть хорошее предчувствие насчет команды Оле Гуннара Сульшера, и Уэйн думает, что многое будет зависеть от набравшего форму полузащитника Поля Погба.

"В предыдущие несколько лет "Манчестер Юнайтед" не был готов сражаться за титул, но теперь они пригласили игроков вроде Фернандеша с Кавани — игроков с победным духом, — и это очень им помогло".

"И теперь их команда сражается за титул Премьер-Лиги. Еще шесть недель назад я сказал членам нашего тренерского штаба у себя в кабинете, что "Манчестер Юнайтед" выиграет лигу, как я думаю. Я по-прежнему так чувствую".

"Поль Погба сыграет роль огромной важности в этом. Эти приглашенные игроки с победным духом слегка облегчат давление на Поля, и он сможет показать свое мастерство", — цитирует Руни Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Руни

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. madscouser 21.01.2021 20:53 # madscouser
    Ждём серию факапов, как это бывает после таких преждевременных сообщений)

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  2. manutd-20champ 21.01.2021 20:45 # manutd-20champ
    Ну Рунька, настоящий дьявол.

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  3. boke-ast 21.01.2021 20:25 # boke-ast
    Спасибо Кэп!

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  4. apl-nash 21.01.2021 20:12 # apl-nash
    "Ворона каркнула во всё воронье горло"(С). Дальше вы все знаете, что было)))

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  5. chebrec 21.01.2021 20:02 # chebrec
    Глори глори Мю!!!

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