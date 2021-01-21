Руни: "Юнайтед" выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне"

Главный тренер "Дерби" Уэйн Руни ожидает, что его бывший клуб "Манчестер Юнайтед" выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.

Последний раз "красные дьяволы" выигрывали титул еще в 2013 году при сэре Алексе Фергюсоне и тех пор даже ни разу не участвовали в чемпионской гонке — ни разу до этого сезона.



В этом сезоне "Юнайтед" выступает более чем достойно, вернув себе лидерство в таблице благодаря волевой победе 1:2 над "Фулхэмом" накануне вечером.



У Руни, который пять раз выигрывал Премьер-Лигу с "Юнайтед", есть хорошее предчувствие насчет команды Оле Гуннара Сульшера, и Уэйн думает, что многое будет зависеть от набравшего форму полузащитника Поля Погба.



"В предыдущие несколько лет "Манчестер Юнайтед" не был готов сражаться за титул, но теперь они пригласили игроков вроде Фернандеша с Кавани — игроков с победным духом, — и это очень им помогло".



"И теперь их команда сражается за титул Премьер-Лиги. Еще шесть недель назад я сказал членам нашего тренерского штаба у себя в кабинете, что "Манчестер Юнайтед" выиграет лигу, как я думаю. Я по-прежнему так чувствую".



"Поль Погба сыграет роль огромной важности в этом. Эти приглашенные игроки с победным духом слегка облегчат давление на Поля, и он сможет показать свое мастерство", — цитирует Руни Sky Sports.