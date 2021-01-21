ФИФА предупредила насчет создания Европейской Суперлиги
ФИФА и УЕФА вынесли строгое предупреждение грандам Премьер-Лиги, которые задумываются о создании Европейской Суперлиги.
Напомним, в прошлом году появилась информация, что "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" вместе с другими топ-клубами Англии и Европы ведут переговоры о создании отдельного соревнования, которое заменит для них еврокубки.
Также утверждалось, что это соревнование будет создано при поддержке ФИФА, и сегодня организация Джанни Инфантино официально озвучила свою позицию по этому поводу.
ФИФА выступает категорически против Европейской Суперлиги и предупреждает, что участвующие в них клубы и их игроки будут отстранены от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
Таким образом, участие в Европейской Суперлиге будет чревато для игроков невозможностью выступить на Чемпионате Мира и Чемпионате Европе, в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.
А поскольку Ассоциация Англии подчиняется УЕФА, то участники Европейской Суперлиги могут быть изгнаны из Премьер-Лиги.
21.01.2021 19:00
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Последние комментарии:
если этой лиге быть, то она будет и никакие Фифа и Уефа ничего не смогут сделать!
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Кучка уродов эта ФИФА, а лиферпуль уже не знают что придумать что бы хотябы какой кубок получить
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