ФИФА предупредила насчет создания Европейской Суперлиги

Джанни Инфантино ФИФА и УЕФА вынесли строгое предупреждение грандам Премьер-Лиги, которые задумываются о создании Европейской Суперлиги.

Напомним, в прошлом году появилась информация, что "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" вместе с другими топ-клубами Англии и Европы ведут переговоры о создании отдельного соревнования, которое заменит для них еврокубки.

Также утверждалось, что это соревнование будет создано при поддержке ФИФА, и сегодня организация Джанни Инфантино официально озвучила свою позицию по этому поводу.

ФИФА выступает категорически против Европейской Суперлиги и предупреждает, что участвующие в них клубы и их игроки будут отстранены от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Таким образом, участие в Европейской Суперлиге будет чревато для игроков невозможностью выступить на Чемпионате Мира и Чемпионате Европе, в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

А поскольку Ассоциация Англии подчиняется УЕФА, то участники Европейской Суперлиги могут быть изгнаны из Премьер-Лиги.


Метки Премьер-Лига, УЕФА, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. scauzer11 21.01.2021 19:13 # scauzer11
    если этой лиге быть, то она будет и никакие Фифа и Уефа ничего не смогут сделать!

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  2. bes-ter 21.01.2021 19:02 # bes-ter
    Кучка уродов эта ФИФА, а лиферпуль уже не знают что придумать что бы хотябы какой кубок получить

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