ФИФА предупредила насчет создания Европейской Суперлиги

ФИФА и УЕФА вынесли строгое предупреждение грандам Премьер-Лиги, которые задумываются о создании Европейской Суперлиги.

Напомним, в прошлом году появилась информация, что "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" вместе с другими топ-клубами Англии и Европы ведут переговоры о создании отдельного соревнования, которое заменит для них еврокубки.



Также утверждалось, что это соревнование будет создано при поддержке ФИФА, и сегодня организация Джанни Инфантино официально озвучила свою позицию по этому поводу.



ФИФА выступает категорически против Европейской Суперлиги и предупреждает, что участвующие в них клубы и их игроки будут отстранены от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.



Таким образом, участие в Европейской Суперлиге будет чревато для игроков невозможностью выступить на Чемпионате Мира и Чемпионате Европе, в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.



А поскольку Ассоциация Англии подчиняется УЕФА, то участники Европейской Суперлиги могут быть изгнаны из Премьер-Лиги.