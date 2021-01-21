Агуэро заразился коронавирусом

Возвращение Серхио Агуэро на футбольное поле вновь откладывается — нападающий "Манчестер Сити" объявил, что заразился коронавирусом.

Напомним, Агуэро и так находился на карантине с 10 января по причине близкого контакта с лицом, у которого был подтвержден COVID-19.



Пока Серхио находился на самоизоляции, "горожане" успели сыграть против "Бирмингема", "Брайтона", "Кристал Пэлас" и "Астон Виллы", выиграв все эти матчи без единого пропущенного мяча.



Теперь 32-летний аргентинец пропустит еще несколько матчей, потому что сам стал жертвой бушующей пандемии.



"Оказавшись в близком контакте, я ушел на самоизоляцию, а мой последний тест на COVID-19 дал положительный результат. У меня есть кое-какие симптомы, и я следую указаниям доктора", — сообщил Агуэро в твиттере.



Добавим, что в этом сезоне Агуэро сыграл только девять матчей во всех соревнованиях и еще не забивал в Премьер-Лиге. Контракт Серхио по-прежнему истекает в июне 2021.