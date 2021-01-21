"Милан" надеется подписать Томори к уикенду

"Милан" надеется заключить сделку по аренде защитника "Челси" Фикайо Томори в ближайшие 48 часа.

Последние дни "Милан" вел интенсивные переговоры с коллегами из Лондона насчет аренды Томори до конца сезона с опцией выкупа за 25 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.



Сделка близка, однако сторонам все еще нужно уладить некоторые детали. Ранее главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил свою готовность отпустить Фикайо за практикой, хотя наличие опции выкупа стало неожиданным сюрпризом для фанатов "сини".



В данный момент "Милан" испытывает колоссальные проблемы в центре обороны, ведь Симон Кьяер и Маттео Габбия травмированы, а Алессио Романьоли дисквалифицирован.



"Россонери" спешат оформить сделку, потому что хотят выпустить 23-летнего Томори в стартовом составе матч Серии А против "Аталанты" в ближайшую субботу.



Ожидается, что уже сегодня вечером Фикайо вылетит в Италию, а в пятницу пройдет медицинское обследование.