Артета сообщил, что "Арсенал" работает над приобретениями

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета сообщил, что его клуб работает над несколькими приобретениями.

Ранее в январе "Арсенал" попрощался с Сеадом Колашинацем, Месутом Озилом и Сократисом Папастатопулом. Избавившись от балласта, теперь Артета готов принять в свою команду новичков, одним из которых может стать полузащитник "Реала" Мартин Эдегор.

"Прямо сейчас мы находимся в процессе этого. Более-менее мы выполнили первую часть, и теперь мы сосредоточены на второй фазе. Конечно, это очень сложный рынок и очень сложная обстановка, однако мы ищем варианты и смотрим, что можно сделать".

"Мы ищем усиление на нескольких позициях, потому что нам слегка не хватает игроков после расставаний", — цитирует Артету The Guardian.


Метки Арсенал, Артета, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 21.01.2021 16:51 # chelsea88
    Ну всякие заднеприводные, в рот вые6аные микспёсики и прочие гомо6ляди могут и поверить. А вот адекватный люд понимает, что этот никчёмный гейклуб аснл чмо е6аное и нищеброды.Пользователь получил предупреждение

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: