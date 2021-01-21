Артета сообщил, что "Арсенал" работает над приобретениями

Наставник "Арсенала" Микель Артета сообщил, что его клуб работает над несколькими приобретениями.

Ранее в январе "Арсенал" попрощался с Сеадом Колашинацем, Месутом Озилом и Сократисом Папастатопулом. Избавившись от балласта, теперь Артета готов принять в свою команду новичков, одним из которых может стать полузащитник "Реала" Мартин Эдегор.



"Прямо сейчас мы находимся в процессе этого. Более-менее мы выполнили первую часть, и теперь мы сосредоточены на второй фазе. Конечно, это очень сложный рынок и очень сложная обстановка, однако мы ищем варианты и смотрим, что можно сделать".



"Мы ищем усиление на нескольких позициях, потому что нам слегка не хватает игроков после расставаний", — цитирует Артету The Guardian.