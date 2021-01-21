Фердинанд считает "Эвертон" претендентом на титул
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал "Эвертон" в числе претендентов на титул Премьер-Лиги.
За последние недели сразу несколько команд успели побывать на вершине турнирной таблицы, поэтому Фердинанд считает, что круг участников чемпионской довольно широк.
Рио не верит в шансы "Челси", но призывает не списывать со счетов "Эвертон", возглавляемый опытнейшим Карло Анчелотти.
"Если вы посмотрите на ситуацию в лиге, то чемпионом могут стать команды от "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" (плюс "Ливерпуль" и "Лестер") и до, думаю, "Эвертона". "Эвертон" нельзя списывать со счетов благодаря персоне их главного тренера".
"Анчелотти знает, что необходимо для победы в лиге. У него очень хорошая команда. Возможно, у него нет той глубины состава, как бы ему хотелось, однако "Эвертон" тоже участвует в гонке", — цитирует Фердинанда Manchester Evening News.
21.01.2021 15:00
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Претендентом на титул вряд ли, а вот на попадание в четвёрку вполне.
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