Фердинанд считает "Эвертон" претендентом на титул

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал "Эвертон" в числе претендентов на титул Премьер-Лиги.

За последние недели сразу несколько команд успели побывать на вершине турнирной таблицы, поэтому Фердинанд считает, что круг участников чемпионской довольно широк.



Рио не верит в шансы "Челси", но призывает не списывать со счетов "Эвертон", возглавляемый опытнейшим Карло Анчелотти.



"Если вы посмотрите на ситуацию в лиге, то чемпионом могут стать команды от "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" (плюс "Ливерпуль" и "Лестер") и до, думаю, "Эвертона". "Эвертон" нельзя списывать со счетов благодаря персоне их главного тренера".



"Анчелотти знает, что необходимо для победы в лиге. У него очень хорошая команда. Возможно, у него нет той глубины состава, как бы ему хотелось, однако "Эвертон" тоже участвует в гонке", — цитирует Фердинанда Manchester Evening News.