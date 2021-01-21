"Кристал Пэлас" арендовал Матета

Нападающий "Майнца" Жан-Филипп Матета присоединился к "Кристал Пэлас" на правах 18-месячной аренды с опцией выкупа.

По информации Sky Sports, аренда Матета обойдется "Пэлас" в 2.7 млн. фунтов. Если "орлы" пожелают, то смогут сохранить 23-летнего француза у себя по заранее оговоренной цене в размере 13.4 млн. фунтов.



Также соглашение двух клубов предусматривает, что опция выкупа станет для "Пэлас" обязательной, как только Жан-Филипп отметится 15 выходами в старте в рамках Премьер-Лиги.



Клуб с "Селхерст Парк" давно интересовался Матета и смог пригласить экс-игрока "Лиона" после того, как ранее в январе попрощался с Максом Майером.



Матета выступал за "Майнц" с 2018 года, забив 10 голов в 17 матчах этого сезона с учетом всех соревнований.



